Microsoft перевіряє, чи не отримала пов'язана з DeepSeek група неправомірно дані OpenAI

Microsoft Corp. та OpenAI розслідують, чи були дані технології OpenAI, несанкціонованим способом отримані групою, пов'язаною з китайським стартапом у галузі штучного інтелекту DeepSeek, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Дослідники безпеки Microsoft восени помітили, що особи, які, на їхню думку, можуть бути пов'язані з DeepSeek, отримують великий обсяг даних за допомогою прикладного програмного інтерфейсу OpenAI, або API, повідомили джерела. Розробники програмного забезпечення можуть заплатити за ліцензію на використання API для інтеграції фірмових моделей штучного інтелекту OpenAI у власні програми.

Microsoft, технологічний партнер OpenAI та його найбільший інвестор, повідомила OpenAI про цю діяльність, повідомили джерела. Така діяльність може порушувати умови обслуговування OpenAI або вказувати на те, що група діяла, щоб зняти обмеження OpenAI щодо кількості даних, які вони можуть отримати, повідомили джерела.

Доповнення

Раніше цього місяця DeepSeek випустила нову модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом під назвою R1, яка може імітувати хід думок людей, перевернувши ринок, на якому домінують OpenAI та американські конкуренти, такі як Google та Meta Platforms Inc. Китайський новачок заявив, що R1 конкурує або перевершує продукти провідних розробників США за низкою галузевих показників, у тому числі з математичних завдань та загальних знань, і був створений за малу частину їх вартості. Потенційна загроза перевазі американських компаній у галузі призвела до падіння у понеділок технологічних акцій, пов'язаних з ШІ, включаючи Microsoft, Nvidia Corp., Oracle Corp. та материнської компанії Google Alphabet Inc., що призвело до втрати майже 1 трильйона доларів ринкової вартості.

Девід Сакс, "цар штучного інтелекту" президента США Дональда Трампа, заявив у вівторок, що є "суттєві докази" того, що DeepSeek спирався на результати моделей OpenAI, щоб допомогти розробити власну технологію. В інтерв'ю Fox News Сакс описав метод, який називається дистиляцією, при якому одна модель ШІ використовує результати іншої для навчання, щоб розвинути аналогічні можливості.

"Є суттєві докази того, що DeepSeek тут отримала знання з моделей OpenAI, і я не думаю, що OpenAI дуже задоволена цим", - сказав Сакс, не вдаючись у подробиці.

У заяві у відповідь на коментарі Сакса OpenAI не стала прямо коментувати його коментарі про DeepSeek. "Ми знаємо, що компанії з КНР - та інші - постійно намагаються перейняти моделі провідних американських компаній в області ШІ, - заявив представник OpenAI. - Як провідний розробник ШІ, ми вживаємо контрзаходи для захисту нашої інтелектуальної власності, включаючи ретельний процес включення передових можливостей у моделі, що випускаються, і вважаємо, що в міру просування вперед критично важливо тісно співпрацювати з урядом США, щоб найкращим чином захистити найефективніші моделі від спроб супротивників та конкурентів заволодіти технологіями США".