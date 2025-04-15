В англомовному сегменті шириться дезінформація про вибори у Польщі. Центр аналізу дезінформації NASK моніторить ситуацію та закликає перевіряти джерела.
Нові мита США можуть призвести до подорожчання ігрових консолей Nintendo та Sony. Ціна Switch 2 або PS5 може зрости на 30%, оскільки виробництво зосереджене в Китаї.
Amazon, Google і Microsoft збільшують кількість дата-центрів у регіонах, які вже страждають від нестачі води. Компанії планують розширювати свою діяльність, що може вплинути на місцеве населення.
Акції Apple Inc. впали до найнижчого рівня з травня 2024 року через побоювання щодо мит США та Китаю. Ринкова капіталізація Apple знизилася до 2,59 трлн доларів.
Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.
Microsoft анонсувала ШІ-агентів Researcher та Analyst для Copilot 365, що використовують моделі OpenAI, для досліджень та аналізу даних. Інструменти планується розгорнути у квітні.
Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків. Україна експортує ІТ-послуги у 147 країн, серед клієнтів – Microsoft, Meta, NASA та Google.
Нова система Aardvark Weather на базі штучного інтелекту робить прогнози погоди швидше та з меншими ресурсами. Вона вже перевершує американські аналоги та може допомогти уникнути катастроф.
Польща веде переговори з соцмережами для захисту від кібератак на виборах. Уряд співпрацює з Meta, Alphabet та Microsoft для припинення спроб дезінформації.
Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.
12 березня відзначають Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Новий рік за календарем ацтеків, Всесвітній тиждень знань про мозок та інші події.
Microsoft оголосила про припинення підтримки додатка Remote Desktop для Windows з 27 травня 2025 року. Користувачам запропонують перейти на новий додаток Windows з розширеними можливостями для хмарних ПК.
Microsoft припинить підтримку Skype у травні 2025 року, замінивши його на Teams. Компанія вже почала попереджати користувачів Windows про майбутнє закриття платформи та пропонує перейти на Teams.
Amazon Web Services анонсувала Ocelot - перший квантовий чіп, здатний знизити витрати на корекцію помилок до 90%. Інноваційний дизайн чіпа вирішує проблему "шуму" та підвищує ефективність квантових обчислень.
У 1975 році на конференції в Асіломарі вчені розробили правила для досліджень "незвіданих територій" науки. Ці принципи саморегулювання стали основою для розвитку генної інженерії, нанотехнологій та ШІ.
Голландська організація подала колективний позов проти Sony від імені 3 млн користувачів PlayStation. Компанію звинувачують у завищенні цін на цифрові ігри до 47% через монопольне становище.
OpenAI відхилила пропозицію Ілона Маска щодо купівлі компанії за 97,4 млрд доларів. Керівництво компанії заявило про відсутність намірів продаватися та розцінює це як спробу дестабілізації.
Дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона показало, що надмірна довіра до ШІ погіршує когнітивні здібності людей. В опитуванні 319 IT-фахівців виявлено пряму залежність між впевненістю в ШІ та зниженням критичного мислення.
Золото досягло історичного максимуму в $2942 за унцію на тлі змін у торговельній політиці США. Зростання відбулося через купівлі центробанків та пошук інвесторами "безпечної гавані".
Ілон Маск з групою інвесторів зробив пропозицію щодо купівлі OpenAI за 97,4 млрд доларів. Сем Альтман відреагував на пропозицію саркастичною відповіддю про можливість придбання Twitter.
Макрон анонсував масштабні приватні інвестиції у сектор ШІ від Brookfield та ОАЕ. Президент продемонстрував можливості технології, опублікувавши дипфейки за своєю участю в соцмережах.
Meta розіслала співробітникам службову записку про майбутні звільнення 10 лютого. Скорочення торкнеться 5% штату - близько 3000 працівників отримають повідомлення електронною поштою.
На Саміті з штучного інтелекту в Парижі президент Франції закликав Європу прискорити розвиток ШІ. Макрон планує збільшити кількість фахівців з ШІ до 100 тисяч до 2030 року та зробити Францію лідером у цій сфері.
Біткоїн знизився на 1,6% до $96 723,5 на тлі заяви Трампа про нові тарифи та глобальної нестабільності. Альткоїни зазнали ще більших втрат: Ефір впав на 5,4%, XRP - на 7,1%.
Технологічні гіганти планують збільшити капітальні витрати на інфраструктуру ШІ на 55% порівняно з 2024 роком. Meta, Microsoft та Alphabet очікують, що інвестиції окупляться в довгостроковій перспективі, незважаючи на сумніви інвесторів.
Президент США підписав указ про створення державного інвестиційного фонду протягом 12 місяців. Фонд може бути використаний для придбання TikTok та інших національних проектів.
Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.
Сем Альтман визнав, що китайський чат-бот DeepSeek послабив лідерство OpenAI в галузі ШІ. Компанія планує переглянути свою політику щодо відкритого коду та розкриття інформації про "процес мислення" моделей.
Адміністрація Конгресу США обмежила використання DeepSeek через загрози безпеці. Співробітникам заборонено встановлювати китайський чат-бот на офіційні пристрої.
Італійський регулятор Garante заблокував доступ до китайського ШІ-застосунку DeepSeek через загрозу персональним даним. Компанія відмовилась надати інформацію про використання даних, заявивши що не працює в Італії.