Макрон: Європа може втратити незалежність через відставання у розвитку ШІ

На Саміті з штучного інтелекту в Парижі президент Франції закликав Європу прискорити розвиток ШІ. Макрон планує збільшити кількість фахівців з ШІ до 100 тисяч до 2030 року та зробити Францію лідером у цій сфері.