$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18645 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 131097 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124260 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125696 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124414 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127412 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 191122 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76724 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163973 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115307 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 35843 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 46574 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 46003 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 35781 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19015 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 14673 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36756 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 46990 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 131054 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 191098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 236 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 8814 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12022 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 107921 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109610 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Microsoft

Новини по темi

Польща фіксує поширення дезінформації щодо майбутніх президентських виборів

В англомовному сегменті шириться дезінформація про вибори у Польщі. Центр аналізу дезінформації NASK моніторить ситуацію та закликає перевіряти джерела.

Новини Світу • 12 квітня, 17:58 • 2798 перегляди

Ігрові консолі Nintendo Switch 2 та Sony PS5 можуть подорожчати через мита Трампа

Нові мита США можуть призвести до подорожчання ігрових консолей Nintendo та Sony. Ціна Switch 2 або PS5 може зрости на 30%, оскільки виробництво зосереджене в Китаї.

Технології • 11 квітня, 11:09 • 3726 перегляди

Amazon, Google і Microsoft використовують тонни води в і так найпосушливіших регіонах світу

Amazon, Google і Microsoft збільшують кількість дата-центрів у регіонах, які вже страждають від нестачі води. Компанії планують розширювати свою діяльність, що може вплинути на місцеве населення.

Новини Світу • 9 квітня, 14:15 • 9920 перегляди

Акції Apple впали до 11-місячного мінімуму на тлі мит Трампа

Акції Apple Inc. впали до найнижчого рівня з травня 2024 року через побоювання щодо мит США та Китаю. Ринкова капіталізація Apple знизилася до 2,59 трлн доларів.

Економіка • 9 квітня, 07:36 • 5167 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.

Новини Світу • 1 квітня, 16:16 • 32746 перегляди

Microsoft додає "глибоке міркування" ШІ в Copilot для досліджень та аналізу даних

Microsoft анонсувала ШІ-агентів Researcher та Analyst для Copilot 365, що використовують моделі OpenAI, для досліджень та аналізу даних. Інструменти планується розгорнути у квітні.

Технології • 26 березня, 15:34 • 21380 перегляди

ІТ-індустрія сплатила понад $1 млрд податків за рік - Федоров

Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків. Україна експортує ІТ-послуги у 147 країн, серед клієнтів – Microsoft, Meta, NASA та Google.

Економіка • 24 березня, 10:15 • 42110 перегляди

Синоптик - штучний інтелект: вчені США представили нову систему прогнозування погоди

Нова система Aardvark Weather на базі штучного інтелекту робить прогнози погоди швидше та з меншими ресурсами. Вона вже перевершує американські аналоги та може допомогти уникнути катастроф.

Новини Світу • 23 березня, 02:18 • 33241 перегляди

Польща посилює кібербезпеку перед виборами

Польща веде переговори з соцмережами для захисту від кібератак на виборах. Уряд співпрацює з Meta, Alphabet та Microsoft для припинення спроб дезінформації.

Новини Світу • 18 березня, 12:19 • 7753 перегляди

Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд

Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.

Економіка • 12 березня, 11:55 • 16622 перегляди

Всесвітній день боротьби з кібер-цензурою, День посадки квітів: що ще відзначають 12 березня 

12 березня відзначають Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Новий рік за календарем ацтеків, Всесвітній тиждень знань про мозок та інші події.

Суспільство • 12 березня, 05:46 • 22500 перегляди

Microsoft припиняє підтримку додатка Remote Desktop для Windows: що варто знати користувачам

Microsoft оголосила про припинення підтримки додатка Remote Desktop для Windows з 27 травня 2025 року. Користувачам запропонують перейти на новий додаток Windows з розширеними можливостями для хмарних ПК.

Технології • 11 березня, 14:27 • 36831 перегляди

"Кінець епохи": Microsoft припиняє підтримку платформи Skype у травні 2025 року

Microsoft припинить підтримку Skype у травні 2025 року, замінивши його на Teams. Компанія вже почала попереджати користувачів Windows про майбутнє закриття платформи та пропонує перейти на Teams.

Новини Світу • 28 лютого, 10:48 • 26267 перегляди

Amazon представила Ocelot - революційний квантовий чіп, що може змінити майбутнє обчислень

Amazon Web Services анонсувала Ocelot - перший квантовий чіп, здатний знизити витрати на корекцію помилок до 90%. Інноваційний дизайн чіпа вирішує проблему "шуму" та підвищує ефективність квантових обчислень.

Технології • 27 лютого, 16:09 • 20205 перегляди

Баланс між прогресом та безпекою: 50 років тому вчені створили модель саморегулювання науки без політиків

У 1975 році на конференції в Асіломарі вчені розробили правила для досліджень "незвіданих територій" науки. Ці принципи саморегулювання стали основою для розвитку генної інженерії, нанотехнологій та ШІ.

Новини Світу • 24 лютого, 12:20 • 27024 перегляди

Sony звинувачують у монополії та завищенні цін на ігри

Голландська організація подала колективний позов проти Sony від імені 3 млн користувачів PlayStation. Компанію звинувачують у завищенні цін на цифрові ігри до 47% через монопольне становище.

Новини Світу • 20 лютого, 13:33 • 24383 перегляди

OpenAI відмовила Маску у продажу компанії за 97 мільярдів доларів

OpenAI відхилила пропозицію Ілона Маска щодо купівлі компанії за 97,4 млрд доларів. Керівництво компанії заявило про відсутність намірів продаватися та розцінює це як спробу дестабілізації.

Новини Світу • 15 лютого, 03:27 • 31868 перегляди

Штучний інтелект може може гальмувати людське пізнання та шкодити навичкам критичного мислення - дослідження

Дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона показало, що надмірна довіра до ШІ погіршує когнітивні здібності людей. В опитуванні 319 IT-фахівців виявлено пряму залежність між впевненістю в ШІ та зниженням критичного мислення.

Технології • 12 лютого, 07:24 • 27889 перегляди

Золото зросло на 63% за рік та знову оновило історичний максимум - Reuters

Золото досягло історичного максимуму в $2942 за унцію на тлі змін у торговельній політиці США. Зростання відбулося через купівлі центробанків та пошук інвесторами "безпечної гавані".

Економіка • 11 лютого, 09:11 • 26930 перегляди

Маск пропонує придбати OpenAI за рекордні 97,4 млрд доларів: що відбувається

Ілон Маск з групою інвесторів зробив пропозицію щодо купівлі OpenAI за 97,4 млрд доларів. Сем Альтман відреагував на пропозицію саркастичною відповіддю про можливість придбання Twitter.

Новини Світу • 11 лютого, 03:25 • 31988 перегляди

Макрон анонсував 109 млрд євро інвестицій у розвиток ШІ

Макрон анонсував масштабні приватні інвестиції у сектор ШІ від Brookfield та ОАЕ. Президент продемонстрував можливості технології, опублікувавши дипфейки за своєю участю в соцмережах.

Новини Світу • 10 лютого, 06:39 • 30036 перегляди

Meta оголосила точну дату масових звільнень

Meta розіслала співробітникам службову записку про майбутні звільнення 10 лютого. Скорочення торкнеться 5% штату - близько 3000 працівників отримають повідомлення електронною поштою.

Новини Світу • 9 лютого, 06:43 • 64359 перегляди

Макрон: Європа може втратити незалежність через відставання у розвитку ШІ

На Саміті з штучного інтелекту в Парижі президент Франції закликав Європу прискорити розвиток ШІ. Макрон планує збільшити кількість фахівців з ШІ до 100 тисяч до 2030 року та зробити Францію лідером у цій сфері.

Новини Світу • 7 лютого, 22:25 • 29997 перегляди

Біткоїн падає другий тиждень поспіль на тлі глобальної нестабільності

Біткоїн знизився на 1,6% до $96 723,5 на тлі заяви Трампа про нові тарифи та глобальної нестабільності. Альткоїни зазнали ще більших втрат: Ефір впав на 5,4%, XRP - на 7,1%.

Економіка • 7 лютого, 08:06 • 27509 перегляди

Meta, Microsoft та Alphabet планують витратити $228 млрд на тлі інвестицій у ШІ

Технологічні гіганти планують збільшити капітальні витрати на інфраструктуру ШІ на 55% порівняно з 2024 роком. Meta, Microsoft та Alphabet очікують, що інвестиції окупляться в довгостроковій перспективі, незважаючи на сумніви інвесторів.

Економіка • 7 лютого, 07:53 • 28591 перегляди

Трамп підписав указ про створення суверенного фонду: його можна буде використати для купівлі TikTok

Президент США підписав указ про створення державного інвестиційного фонду протягом 12 місяців. Фонд може бути використаний для придбання TikTok та інших національних проектів.

Новини Світу • 4 лютого, 07:49 • 47067 перегляди

"Ще є що віддати": Білл Гейтс розкрив, скільки мільярдів роздав

Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.

Новини Світу • 3 лютого, 09:37 • 121365 перегляди

OpenAI був на "неправильній стороні історії" щодо відкритого коду - Альтман

Сем Альтман визнав, що китайський чат-бот DeepSeek послабив лідерство OpenAI в галузі ШІ. Компанія планує переглянути свою політику щодо відкритого коду та розкриття інформації про "процес мислення" моделей.

Новини Світу • 1 лютого, 13:08 • 33463 перегляди

Конгрес США заборонив співробітникам використовувати чат-бот DeepSeek

Адміністрація Конгресу США обмежила використання DeepSeek через загрози безпеці. Співробітникам заборонено встановлювати китайський чат-бот на офіційні пристрої.

Новини Світу • 31 січня, 01:48 • 33882 перегляди

Китайський чатбот DeepSeek заблокували в Італії

Італійський регулятор Garante заблокував доступ до китайського ШІ-застосунку DeepSeek через загрозу персональним даним. Компанія відмовилась надати інформацію про використання даних, заявивши що не працює в Італії.

Новини Світу • 30 січня, 23:54 • 29769 перегляди