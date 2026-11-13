У Claude стався збій після проблем Microsoft - що з українськими користувачами
Київ • УНН
Anthropic повідомила про проблеми з входом у Claude.ai та Claude Code. В Україні пік скарг зафіксували 13 листопада о 11:50.
Після масштабного збою, який вплинув на кілька сервісів Microsoft і який досі не вирішено, у ШІ-помічника Claude від Anthropic теж виникли проблеми. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення на вебсторінці Claude Status компанії.
"Ми досліджуємо проблему з автентифікацією користувачів у Claude.ai та Claude Code. Ми надамо оновлену інформацію якомога швидше", – написала Anthropic на офіційній сторінці Claude Status о 09:58 UTC (11:58 за Києвом).
А згодом оновила статус об 11:05 UTC (13:05 за Києвом): "Виправлення, що стосується сервісів Claude, розгорнуто, і ми відстежуємо відновлення роботи".
Видання Mashable зазначає, що не помітило проблем з входом у Claude, але бачило повідомлення у X про те, що деякі користувачі мають проблеми зі входом.
Незрозуміло, чи пов’язані проблеми Anthropic з проблемами Microsoft.
Масштабний збій стався у сервісах Microsoft: ситуація в Україні13.11.26, 08:53 • 9614 переглядiв
Ситуація в Україні
Українські користувачі, згідно з даними моніторингового сервісу Downdetector, також повідомляли про проблеми з роботою Claude. Пік скарг прийшовся на 11:50 13 листопада. Після цього їхня кількість пішла вниз.
Найбільше повідомлень про проблеми було щодо входу (30%), Claude Code (29%), додатку (25%).