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У Claude стався збій після проблем Microsoft - що з українськими користувачами

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Anthropic повідомила про проблеми з входом у Claude.ai та Claude Code. В Україні пік скарг зафіксували 13 листопада о 11:50.

У Claude стався збій після проблем Microsoft - що з українськими користувачами

Після масштабного збою, який вплинув на кілька сервісів Microsoft і який досі не вирішено, у ШІ-помічника Claude від Anthropic теж виникли проблеми. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення на вебсторінці Claude Status компанії.

"Ми досліджуємо проблему з автентифікацією користувачів у Claude.ai та Claude Code. Ми надамо оновлену інформацію якомога швидше", – написала Anthropic на офіційній сторінці Claude Status о 09:58 UTC (11:58 за Києвом).

А згодом оновила статус об 11:05 UTC (13:05 за Києвом): "Виправлення, що стосується сервісів Claude, розгорнуто, і ми відстежуємо відновлення роботи".

Видання Mashable зазначає, що не помітило проблем з входом у Claude, але бачило повідомлення у X про те, що деякі користувачі мають проблеми зі входом.

Незрозуміло, чи пов’язані проблеми Anthropic з проблемами Microsoft.

Масштабний збій стався у сервісах Microsoft: ситуація в Україні13.11.26, 08:53 • 9614 переглядiв

Ситуація в Україні

Українські користувачі, згідно з даними моніторингового сервісу Downdetector, також повідомляли про проблеми з роботою Claude. Пік скарг прийшовся на 11:50 13 листопада. Після цього їхня кількість пішла вниз.

Найбільше повідомлень про проблеми було щодо входу (30%), Claude Code (29%), додатку (25%).

Юлія Шрамко

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