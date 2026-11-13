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The Guardian

Масштабний збій стався у сервісах Microsoft: ситуація в Україні

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Глобальний збій Microsoft 365 заблокував доступ до Outlook і частково Teams. Microsoft відновлює сервери, проблеми зафіксували й в Україні.

Масштабний збій стався у сервісах Microsoft: ситуація в Україні

Масштабний збій стався у роботі Microsoft 365 і відрізав людей від електронної пошти. Про це УНН пише з посиланням на The Verge.

Деталі

З приблизно 20:00 за Києвом у четвер, 12 листопада, з усього світу надходять повідомлення про те, що люди не можуть отримати доступ до своєї електронної пошти Outlook, ні через веб, ні через програми.

Microsoft швидко визнала проблему у своєму акаунті Microsoft 365 Status, заявивши: "Ми визначили, що частина інфраструктури відчуває підвищене навантаження в кількох регіонах, що, ймовірно, сприяє помилкам підключення".

Також були деякі повідомлення про проблеми з Teams, але не в такій же мірі, тоді як в офіційних оновленнях Microsoft зазначено, що клієнти можуть зіткнутися з проблемами в пакеті бізнес-сервісів 365. Директор з комунікацій Microsoft Бен Гоуп заявив: "Ми знаємо та розслідуємо повідомлення про проблеми користувачів із сервісами Microsoft 365, головним чином з Exchange Online. Ми цінуємо терпіння наших клієнтів, поки ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити сервіси".

Кілька годин потому Microsoft опублікувала кілька варіантів оновлень щодо проблем та спроб їх виправити, заявивши, що у неї виникли проблеми з перезавантаженням серверів та можливістю моніторингу їхнього стану.

Станом на 1:00 13 листопада за Києвом Microsoft опублікувала повідомлення про те, що їй вдалося відновити роботу деяких уражених серверів.

"Ми почали повертати частину уражених серверів до роботи, і поки що вони залишаються стабільними. Ми також перенаправили трафік і з'єднання на альтернативні шляхи, де це можливо, і спостерігаємо обмежене відновлення в деяких регіонах. Ми спростили процес відновлення, щоб пришвидшити повернення до роботи решти уражених серверів. Для подальшої підтримки відновлення ми впроваджуємо захисні заходи управління трафіком у певному місці, щоб зменшити навантаження на уражену інфраструктуру, і ми розширимо ці заходи на додаткові місця, якщо побачимо позитивні результати", - ідеться у заяві.

Станом на 8:45 за Києвом на сайті Microsoft Service Health Status повідомлялося про "погіршення роботи сервісів Microsoft 365 (Business або Enterprise) та споживчих продуктів Microsoft". 

"Користувачі можуть не мати змоги підключитися до кількох служб Microsoft 365", - ішлося у повідомленні щодо Microsoft 365 (Business or Enterprise).

Як зазначало BBC, десятки тисяч користувачів у світі выдчули на собі глобальний збій сервісів компанії Microsoft, у тому числі емейл-клієнта Outlook, сервісу відеоконференцій Teams та ШІ-чату Copilot.

Промпти Copilot, як зазначається, можуть оброблятися повільно або взагалі не оброблятися у встановлений час.

Збій також торкнувся деяких сторонніх сервісів, що не належать Microsoft. Компанії OpenAI та Anthropic повідомили про збої в їхніх продуктах (великих мовних моделях) у тій частині, де вони сполучаються з продуктами Microsoft.

Ситуація в Україні

За даними моніторингового сервісу Downdetector, збій Microsoft 365 зачепив й українських користувачів.

Станом на 8:30 були звіти про відчування проблем з його роботою.

Найбільше повідомлень про проблеми було щодо входу (37%), додатка (30%), збереження / синхронізації (20%).

Microsoft: 8,5 млн комп'ютерів постраждали від глобального IT-збою21.07.24, 06:43 • 22750 переглядiв

Юлія Шрамко

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