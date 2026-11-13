Масштабный сбой произошёл в сервисах Microsoft: ситуация в Украине

Масштабный сбой произошел в работе Microsoft 365 и отрезал людей от электронной почты. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Verge.

Подробности

Примерно с 20:00 по киевскому времени в четверг, 12 ноября, со всего мира поступают сообщения о том, что люди не могут получить доступ к своей электронной почте Outlook — ни через веб-версию, ни через приложения.

Microsoft быстро признала проблему в своей учетной записи Microsoft 365 Status, заявив: "Мы определили, что часть инфраструктуры испытывает повышенную нагрузку в нескольких регионах, что, вероятно, способствует возникновению ошибок подключения".

Также поступали отдельные сообщения о проблемах с Teams, но не в такой же степени, тогда как в официальных обновлениях Microsoft отмечалось, что клиенты могут столкнуться с проблемами в пакете бизнес-сервисов 365. Директор по коммуникациям Microsoft Бен Хоуп заявил: "Мы знаем о сообщениях пользователей о проблемах с сервисами Microsoft 365, главным образом с Exchange Online, и расследуем их. Мы ценим терпение наших клиентов, пока работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить сервисы".

Несколько часов спустя Microsoft опубликовала несколько вариантов обновлений относительно проблем и попыток их исправить, заявив, что у нее возникли проблемы с перезагрузкой серверов и возможностью отслеживать их состояние.

По состоянию на 1:00 13 ноября по киевскому времени Microsoft опубликовала сообщение о том, что ей удалось восстановить работу некоторых затронутых серверов.

"Мы начали возвращать в работу часть затронутых серверов, и пока они остаются стабильными. Мы также перенаправили трафик и соединения на альтернативные пути, где это возможно, и наблюдаем ограниченное восстановление в некоторых регионах. Мы упростили процесс восстановления, чтобы ускорить возвращение к работе остальных затронутых серверов. Для дальнейшей поддержки восстановления мы внедряем защитные меры по управлению трафиком в определенных местах, чтобы снизить нагрузку на затронутую инфраструктуру, и расширим эти меры на дополнительные места, если увидим положительные результаты", — говорится в заявлении.

По состоянию на 8:45 по киевскому времени на сайте Microsoft Service Health Status сообщалось об "ухудшении работы сервисов Microsoft 365 (Business или Enterprise) и потребительских продуктов Microsoft".

"Пользователи могут не иметь возможности подключиться к нескольким службам Microsoft 365", — говорилось в сообщении относительно Microsoft 365 (Business or Enterprise).

Как отмечало BBC, десятки тысяч пользователей по всему миру ощутили на себе глобальный сбой сервисов компании Microsoft, включая почтовый клиент Outlook, сервис видеоконференций Teams и ИИ-чат Copilot.

Промпты Copilot, как отмечается, могут обрабатываться медленно или вообще не обрабатываться в установленное время.

Сбой также затронул некоторые сторонние сервисы, не принадлежащие Microsoft. Компании OpenAI и Anthropic сообщили о сбоях в работе их продуктов (больших языковых моделей) в той части, где они взаимодействуют с продуктами Microsoft.

Ситуация в Украине

По данным мониторингового сервиса Downdetector, сбой Microsoft 365 затронул и украинских пользователей.

По состоянию на 8:30 поступали сообщения о возникновении проблем с его работой.

Больше всего сообщений о проблемах касалось входа (37%), приложения (30%), сохранения / синхронизации (20%).

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