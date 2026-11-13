Масштабный сбой произошёл в сервисах Microsoft: ситуация в Украине

$45.320.1850.480.60
ukenru
Эксклюзив
06:45 • 3336 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
06:20 • 8228 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
05:22 • 11784 просмотра
Обмен пленными, привлечение Европы и последующие встречи: Зеленский оценил результаты переговоровPhoto
02:19 • 18607 просмотра
Трамп полон решимости возглавить усилия по завершению войны — Виткофф
12 ноября, 23:44 • 17042 просмотра
Путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер
12 ноября, 23:16 • 15069 просмотра
Российский FPV-дрон убил двух гражданских в Сумской области
12 ноября, 22:20 • 15387 просмотра
ЕС будет непосредственно участвовать в переговорах по поводу войны в Украине — Зеленский
12 ноября, 21:11 • 15981 просмотра
Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Дублине
12 ноября, 20:47 • 20664 просмотра
В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли
Эксклюзив
12 ноября, 18:13 • 34495 просмотра
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Удар по Одесской области вызвал пожар на мебельном предприятии, есть раненыеPhotoVideo12 ноября, 21:26 • 3230 просмотра
Подозреваемый в стрельбе неподалёку от Белого дома застрелился — AP12 ноября, 21:43 • 8244 просмотра
В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий заводVideo13 ноября, 00:15 • 6094 просмотра
Предполагаемая китайская шпионка, с которой глава Nvidia состоял в отношениях, вернулась в Пекин — Bloomberg01:17 • 8832 просмотра
В Комышувах россияне дважды обстреляли спасателей во время поисковых работPhoto01:48 • 3698 просмотра
публикации
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
06:45 • 3324 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
06:20 • 8214 просмотра
В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли12 ноября, 20:47 • 20663 просмотра
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
Эксклюзив
12 ноября, 18:13 • 34495 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"12 ноября, 17:42 • 27531 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Илон Маск
Калашник Николай Владимирович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной АнглииVideo12 ноября, 20:54 • 11613 просмотра
После заявления об отставке: СМИ нашли ещё одну любовницу гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 ноября, 20:12 • 12618 просмотра
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина12 ноября, 18:16 • 13453 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo12 ноября, 17:20 • 21584 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ12 ноября, 16:51 • 14679 просмотра
Актуальное
Отопление
SpaceX Starship
Старлинк
Шахед-136
Техника

Масштабный сбой произошёл в сервисах Microsoft: ситуация в Украине

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Глобальный сбой Microsoft 365 заблокировал доступ к Outlook и частично к Teams. Microsoft восстанавливает серверы, проблемы зафиксировали и в Украине.

Масштабный сбой произошёл в сервисах Microsoft: ситуация в Украине

Масштабный сбой произошел в работе Microsoft 365 и отрезал людей от электронной почты. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Verge.

Подробности

Примерно с 20:00 по киевскому времени в четверг, 12 ноября, со всего мира поступают сообщения о том, что люди не могут получить доступ к своей электронной почте Outlook — ни через веб-версию, ни через приложения.

Microsoft быстро признала проблему в своей учетной записи Microsoft 365 Status, заявив: "Мы определили, что часть инфраструктуры испытывает повышенную нагрузку в нескольких регионах, что, вероятно, способствует возникновению ошибок подключения".

Также поступали отдельные сообщения о проблемах с Teams, но не в такой же степени, тогда как в официальных обновлениях Microsoft отмечалось, что клиенты могут столкнуться с проблемами в пакете бизнес-сервисов 365. Директор по коммуникациям Microsoft Бен Хоуп заявил: "Мы знаем о сообщениях пользователей о проблемах с сервисами Microsoft 365, главным образом с Exchange Online, и расследуем их. Мы ценим терпение наших клиентов, пока работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить сервисы".

Несколько часов спустя Microsoft опубликовала несколько вариантов обновлений относительно проблем и попыток их исправить, заявив, что у нее возникли проблемы с перезагрузкой серверов и возможностью отслеживать их состояние.

По состоянию на 1:00 13 ноября по киевскому времени Microsoft опубликовала сообщение о том, что ей удалось восстановить работу некоторых затронутых серверов.

"Мы начали возвращать в работу часть затронутых серверов, и пока они остаются стабильными. Мы также перенаправили трафик и соединения на альтернативные пути, где это возможно, и наблюдаем ограниченное восстановление в некоторых регионах. Мы упростили процесс восстановления, чтобы ускорить возвращение к работе остальных затронутых серверов. Для дальнейшей поддержки восстановления мы внедряем защитные меры по управлению трафиком в определенных местах, чтобы снизить нагрузку на затронутую инфраструктуру, и расширим эти меры на дополнительные места, если увидим положительные результаты", — говорится в заявлении.

По состоянию на 8:45 по киевскому времени на сайте Microsoft Service Health Status сообщалось об "ухудшении работы сервисов Microsoft 365 (Business или Enterprise) и потребительских продуктов Microsoft". 

"Пользователи могут не иметь возможности подключиться к нескольким службам Microsoft 365", — говорилось в сообщении относительно Microsoft 365 (Business or Enterprise).

Как отмечало BBC, десятки тысяч пользователей по всему миру ощутили на себе глобальный сбой сервисов компании Microsoft, включая почтовый клиент Outlook, сервис видеоконференций Teams и ИИ-чат Copilot.

Промпты Copilot, как отмечается, могут обрабатываться медленно или вообще не обрабатываться в установленное время.

Сбой также затронул некоторые сторонние сервисы, не принадлежащие Microsoft. Компании OpenAI и Anthropic сообщили о сбоях в работе их продуктов (больших языковых моделей) в той части, где они взаимодействуют с продуктами Microsoft.

Ситуация в Украине

По данным мониторингового сервиса Downdetector, сбой Microsoft 365 затронул и украинских пользователей.

По состоянию на 8:30 поступали сообщения о возникновении проблем с его работой.

Больше всего сообщений о проблемах касалось входа (37%), приложения (30%), сохранения / синхронизации (20%).

Microsoft: 8,5 млн компьютеров пострадали от глобального IT-сбоя21.07.24, 06:43 • 22751 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираТехнологии
Кибератака
Украина
Майкрософт