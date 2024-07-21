В сообщении Дэвида Вестона, вице-президента Microsoft, говорится, что это число составляет менее 1% от всех Windows-машин в мире, но «широкие экономические и общественные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, на которых работают многие критически важные службы».

Технологический гигант, который подчеркнул, что это не проблема его программного обеспечения, говорит, что этот инцидент подчеркивает, насколько важно для таких компаний, как CrowdStrike, использовать контроль качества обновлений перед их отправкой.

«Это также напоминание о том, как важно для всех нас в технологической экосистеме уделять первостепенное внимание безопасному развертыванию и аварийному восстановлению с помощью существующих механизмов», - сказал мистер Уэстон.

Последствия IT-сбоя были огромны и уже стали одним из худших кибер-инцидентов в истории.

Число, названное Microsoft, означает, что это, вероятно, крупнейшее киберсобытие в истории, затмевающее все предыдущие взломы и сбои.

Ближе всего к этому стоит кибератака WannaCry в 2017 году, которая, по оценкам, затронула около 300 000 компьютеров в 150 странах. Через месяц произошла аналогичная дорогостоящая и разрушительная атака под названием NotPetya.

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