В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами: все они были уничтожены на подступах к Киеву. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По его словам, за последние две недели - это уже как минимум пятая подряд реальная попытка России атаковать Киев дронами.

Сейчас в Киеве без разрушений и пострадавших, оперативные сводки обновляются и уточняются, отметили в КГВА.

Власти столицы заявили, что Россия испытывает новые тактики, ищет маршруты подлетов к Киеву и пытается разоблачать расположение ПВО.

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