В ночь на 21 июля Россия осуществила очередную попытку атаковать Киев беспилотниками. Все дроны были уничтожены на подступах к столице, без разрушений и пострадавших. Это уже пятая подобная атака за две недели.
В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами: все они были уничтожены на подступах к Киеву. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По его словам, за последние две недели - это уже как минимум пятая подряд реальная попытка России атаковать Киев дронами.
Сейчас в Киеве без разрушений и пострадавших, оперативные сводки обновляются и уточняются, отметили в КГВА.
Власти столицы заявили, что Россия испытывает новые тактики, ищет маршруты подлетов к Киеву и пытается разоблачать расположение ПВО.
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