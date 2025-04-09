Сергей Попко

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27617 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 39818 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 46637 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53726 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66096 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56074 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55425 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118807 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81536 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225618 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
59%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85912 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19344 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16286 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15097 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16740 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86121 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118808 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225618 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402788 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395271 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10735 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15225 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16413 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19489 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74972 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Сергей Попко

Новости по теме

В Киеве из-за ракетной атаки рф упали обломки в одном из районов: что известно

В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков ракеты на крышу частного дома. Пожара и разрушений нет, информация о пострадавших отсутствует.

Война • 31 декабря, 06:25 • 33786 просмотра

Ракетный удар рф по Киеву: предварительно, есть погибший

В результате ракетного удара российских войск по Голосеевскому району Киева погиб один человек. Также зафиксированы повреждения зданий и автомобилей.

Война • 20 декабря, 06:17 • 16451 просмотра

В Киеве ПВО уничтожила около 10 вражеских дронов во время ночной атаки

Столица пережила две воздушные тревоги общей продолжительностью 3,5 часа из-за атак БпЛА. Обломки сбитого дрона упали в Дарницком районе, пострадавших нет.

Война • 14 декабря, 05:18 • 106076 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. КГВА призывает население немедленно направляться в укрытия.

Война • 5 декабря, 05:35 • 52943 просмотра

Обломки упали в Днепровском районе Киева на фоне атаки рф: КГВА сообщило о последствиях

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков ракет на открытую территорию. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, воздушная тревога продолжается.

Война • 28 ноября, 06:21 • 15894 просмотра

В Киеве сегодня станет больше блокпостов: в чем причина

В столице разворачивают временные блокпосты и проводят контрдиверсионные мероприятия в рамках учений по безопасности. Тренировки включают проверку документов и транспорта для улучшения системы защиты города.

Киев • 20 ноября, 06:55 • 15850 просмотра

рф нанесла первый за 73 дня массированный удар по Киеву: сколько сбили и какие последствия

Утром россия осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву, который длился более 2 часов. Противник применил крылатые и баллистические ракеты вместе с БпЛА типа Shahed, все цели были уничтожены силами ПВО.

Война • 13 ноября, 07:16 • 23736 просмотра

В Киеве предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за ракетной угрозы

Киевские власти могут ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за угрозы ракетного удара. В городе работает ПВО, население просят находиться в укрытиях.

Война • 13 ноября, 05:45 • 90528 просмотра

Киев пережил 4,5-часовую тревогу из-за атаки рф дронами: что известно

рф поднимала в воздух самолеты Ту-95МС и МиГ-31К с «Кинжалами», что вызвало воздушную тревогу. Силами ПВО было уничтожено около 10 вражеских дронов, которые угрожали Киеву, обошлось без разрушений.

Война • 11 ноября, 07:29 • 26551 просмотра

Силы обороны обезвредили около 15 российских дронов, которые ночью атаковали столицу - КГВА

Силы обороны Украины уничтожили около 15 вражеских беспилотников во время ночной атаки на Киев. Воздушная тревога длилась почти 5 часов, обошлось без разрушений и пострадавших.

Война • 10 ноября, 06:06 • 48636 просмотра

Киев пережил 8-часовую атаку рф дронами: сколько сбито и какие последствия

Противовоздушная оборона обезвредила более 30 вражеских беспилотников над Киевом и на подступах к городу. В результате атаки повреждены здания в шести районах, два человека пострадали.

Война • 7 ноября, 06:35 • 47839 просмотра

В Голосеевском районе Киева повреждена квартира и вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива

В жилом доме Голосеевского района зафиксированы значительные повреждения квартиры. На территории местного гаражного кооператива возникло возгорание, информация о пострадавших отсутствует.

Общество • 7 ноября, 00:15 • 20476 просмотра

Обломки сбитых объектов повредили инфраструктуру в центре Киева: без пожара и жертв

В Киеве зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника, которые повредили дорожное покрытие и электросеть. Взрывная волна также повредила окна общежития и офисного здания, пострадавших нет.

Война • 3 ноября, 04:54 • 54122 просмотра

В Киеве снова воздушная тревога из-за угрозы дронов

В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей города направляться в укрытия.

Война • 2 ноября, 09:59 • 20480 просмотра

Новые разрушения в двух районах Киева: спасатели выехали на место происшествия

В Святошинском и Соломенском районах Киева зафиксировано падение обломков. В 16-этажном доме возникло возгорание, на место направлены экстренные службы.

Война • 2 ноября, 04:28 • 73684 просмотра

В Киеве упали обломки сбитых дронов - КГВА

В Соломенском районе Киева зафиксировали падение обломков вражеских БпЛА. Повреждены окна нескольких домов, информации о пострадавших нет.

Война • 2 ноября, 03:50 • 69383 просмотра

В Киеве работает ПВО: что происходит в небе над столицей

В столице Украины раздаются взрывы и работает противовоздушная оборона. В небе над Киевской областью замечены вражеские беспилотники, население призывают находиться в укрытиях.

Война • 31 октября, 18:48 • 35743 просмотра

20-я атака дронов на Киев в октябре: что повреждено и какие последствия

Ночью российские дроны атаковали Киев, все цели были сбиты силами ПВО. Зафиксировано повреждение жилых домов, админздания и ЛЭП, пострадавших нет.

Война • 31 октября, 06:59 • 46716 просмотра

Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА

В ночь на 25 октября ПВО и РЭБ обезвредили около 15 вражеских дронов над Киевом в двух волнах атаки.

Война • 25 октября, 04:25 • 110656 просмотра

Киев подвергся 14-й воздушной атаке рф с начала октября: все из около 10 дронов обезврежены

Российские войска совершили очередную атаку на Киев беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась почти 6 часов, все грозящие столице вражеские дроны были обезврежены силами ПВО.

Война • 24 октября, 05:19 • 31227 просмотра

В Киеве работает противовоздушная оборона - КГВА

В Киеве слышны громкие звуки из-за работы противовоздушной обороны. Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Война • 23 октября, 23:52 • 102519 просмотра

В Киеве упали обломки вражеских дронов: одному пострадавшему медики оказали помощь на месте

В результате атаки БпЛА в Киеве обломки упали на открытую территорию в Днепровском районе. В Голосеевском районе повреждены отделка стен и выбиты окна в жилом доме. Также в Соломенском районе загорелся пожар, есть один пострадавший.

Война • 21 октября, 02:24 • 107406 просмотра

Киев отразил ночную атаку вражеских дронов: разрушений и пострадавших нет

Этой ночью Киев подвергся воздушной атаке вражеских беспилотников в несколько волн. ПВО обезвредила около десятка дронов, по предварительным данным разрушений и пострадавших нет.

Война • 20 октября, 03:40 • 51427 просмотра

Силы ПВО обезвредили все российские дроны, которые летели на Киев - КГВА

Силы ПВО отбили ночную атаку российских дронов на Киев, которая длилась более 3,5 часов.

Война • 19 октября, 04:20 • 49751 просмотра

В Киеве работает ППО - КГВА

В Киеве активированы силы противовоздушной обороны из-за атаки вражеских беспилотников. КГВА призывает жителей находиться в укрытиях, в столице и нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Война • 19 октября, 01:45 • 45235 просмотра

россияне атаковали Киев дронами: все обнаруженные беспилотники обезвредили, из-за атаки рф повреждена многоэтажка

Ночью российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. Все обнаруженные дроны были обезврежены, но в Деснянском районе поврежден многоквартирный дом. Данных о пострадавших нет.

Война • 17 октября, 05:17 • 47304 просмотра

Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

Вражеские войска атаковали Киев беспилотниками, но все вражеские БпЛА были уничтожены. Воздушная тревога длилась более 2 часов, информации о разрушениях или пострадавших нет.

Война • 16 октября, 04:55 • 90815 просмотра

В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Силы ПВО работают по целям, население призывают направляться в укрытия.

Война • 8 октября, 05:18 • 58953 просмотра

Ракетная атака рф на Киев: ПВО уничтожила все цели, обломки упали в двух районах

Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.

Война • 7 октября, 06:11 • 20105 просмотра

В Киеве после ракетной атаки рф жертв и разрушений не фиксировали - КГВА

В двух районах Киева зафиксировано падение обломков в результате ракетной атаки российских войск. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, информация уточняется.

Война • 7 октября, 06:00 • 15243 просмотра