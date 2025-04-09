Сергей Попко

В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков ракеты на крышу частного дома. Пожара и разрушений нет, информация о пострадавших отсутствует.
В результате ракетного удара российских войск по Голосеевскому району Киева погиб один человек. Также зафиксированы повреждения зданий и автомобилей.
Столица пережила две воздушные тревоги общей продолжительностью 3,5 часа из-за атак БпЛА. Обломки сбитого дрона упали в Дарницком районе, пострадавших нет.
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. КГВА призывает население немедленно направляться в укрытия.
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков ракет на открытую территорию. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, воздушная тревога продолжается.
В столице разворачивают временные блокпосты и проводят контрдиверсионные мероприятия в рамках учений по безопасности. Тренировки включают проверку документов и транспорта для улучшения системы защиты города.
Утром россия осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву, который длился более 2 часов. Противник применил крылатые и баллистические ракеты вместе с БпЛА типа Shahed, все цели были уничтожены силами ПВО.
Киевские власти могут ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за угрозы ракетного удара. В городе работает ПВО, население просят находиться в укрытиях.
рф поднимала в воздух самолеты Ту-95МС и МиГ-31К с «Кинжалами», что вызвало воздушную тревогу. Силами ПВО было уничтожено около 10 вражеских дронов, которые угрожали Киеву, обошлось без разрушений.
Силы обороны Украины уничтожили около 15 вражеских беспилотников во время ночной атаки на Киев. Воздушная тревога длилась почти 5 часов, обошлось без разрушений и пострадавших.
Противовоздушная оборона обезвредила более 30 вражеских беспилотников над Киевом и на подступах к городу. В результате атаки повреждены здания в шести районах, два человека пострадали.
В жилом доме Голосеевского района зафиксированы значительные повреждения квартиры. На территории местного гаражного кооператива возникло возгорание, информация о пострадавших отсутствует.
В Киеве зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника, которые повредили дорожное покрытие и электросеть. Взрывная волна также повредила окна общежития и офисного здания, пострадавших нет.
В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей города направляться в укрытия.
В Святошинском и Соломенском районах Киева зафиксировано падение обломков. В 16-этажном доме возникло возгорание, на место направлены экстренные службы.
В Соломенском районе Киева зафиксировали падение обломков вражеских БпЛА. Повреждены окна нескольких домов, информации о пострадавших нет.
В столице Украины раздаются взрывы и работает противовоздушная оборона. В небе над Киевской областью замечены вражеские беспилотники, население призывают находиться в укрытиях.
Ночью российские дроны атаковали Киев, все цели были сбиты силами ПВО. Зафиксировано повреждение жилых домов, админздания и ЛЭП, пострадавших нет.
В ночь на 25 октября ПВО и РЭБ обезвредили около 15 вражеских дронов над Киевом в двух волнах атаки.
Российские войска совершили очередную атаку на Киев беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась почти 6 часов, все грозящие столице вражеские дроны были обезврежены силами ПВО.
В Киеве слышны громкие звуки из-за работы противовоздушной обороны. Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В результате атаки БпЛА в Киеве обломки упали на открытую территорию в Днепровском районе. В Голосеевском районе повреждены отделка стен и выбиты окна в жилом доме. Также в Соломенском районе загорелся пожар, есть один пострадавший.
Этой ночью Киев подвергся воздушной атаке вражеских беспилотников в несколько волн. ПВО обезвредила около десятка дронов, по предварительным данным разрушений и пострадавших нет.
Силы ПВО отбили ночную атаку российских дронов на Киев, которая длилась более 3,5 часов.
В Киеве активированы силы противовоздушной обороны из-за атаки вражеских беспилотников. КГВА призывает жителей находиться в укрытиях, в столице и нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Ночью российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. Все обнаруженные дроны были обезврежены, но в Деснянском районе поврежден многоквартирный дом. Данных о пострадавших нет.
Вражеские войска атаковали Киев беспилотниками, но все вражеские БпЛА были уничтожены. Воздушная тревога длилась более 2 часов, информации о разрушениях или пострадавших нет.
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Силы ПВО работают по целям, население призывают направляться в укрытия.
Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.
В двух районах Киева зафиксировано падение обломков в результате ракетной атаки российских войск. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, информация уточняется.