Сергей Попко

В Киеве упали обломки вражеских дронов: одному пострадавшему медики оказали помощь на месте

В результате атаки БпЛА в Киеве обломки упали на открытую территорию в Днепровском районе. В Голосеевском районе повреждены отделка стен и выбиты окна в жилом доме. Также в Соломенском районе загорелся пожар, есть один пострадавший.