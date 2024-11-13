рф нанесла первый за 73 дня массированный удар по Киеву: сколько сбили и какие последствия

Утром россия осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву, который длился более 2 часов, уничтожено несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага, на данный момент без разрушений и пострадавших, сообщили в среду в КГВА в Telegram, пишет УНН.

Вооруженные силы рф нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Впервые за последние 73 дня - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Как указано, для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия. "Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БпЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевщины. Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил россии по Киеву продолжался более 2 часов", - отметил Попко.

"В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага (точное количество и тип примененного вооружения обнародуют в отчетах Воздушные Силы). По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало", - указал глава КГВА.

Киевлян призвали быть особенно внимательными к сигналам воздушных тревог.

Угроза дрона над центром Киева - мэр

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россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия.