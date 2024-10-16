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російська ударна зброя змінилася – у КНДІСЕ розповіли про результати останніх досліджень ворожих ракет та дронів

Київ • УНН

 • 105794 перегляди

Експерти КНДІСЕ досліджують зміни в російській зброї для ефективної протидії. Виявлено модифікації ракет С-300/400 та шумові характеристики "Шахедів", а також використання західних компонентів.

російська ударна зброя змінилася – у КНДІСЕ розповіли про результати останніх досліджень ворожих ракет та дронів

росіяни постійно намагаються модифікувати та модернізувати всі наявні у них типи ракет та дронів, які застосовують для атак по Україні. Про які саме особливості йдеться та яку роль відіграють західні комплектуючі у змінах ворожої зброї – про результати останніх досліджень розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в коментарі УНН.

Деталі

За словами експертів, необхідно постійно фіксувати зміни у конструкції російської зброї для того, щоб ефективно їй протидіяти.

На основі отриманих для досліджень уламків можна простежити певні зміни російської ударної зброї. Наприклад, росіяни масово використовують ракети С-300/400 для ударів по великих містах, таких як Харків, Запоріжжя, Дніпро, а також по критичній інфраструктурі. Одна з найнебезпечніших характеристик цих ракет – велика руйнівна сила та непередбачуваність наслідків залежно від місця вибуху. Маємо на дослідженні уламки різних типів ракет і серед них – залишки С-300, яку росіяни використовують для масових ударів по цивільним об'єктам. На перший погляд вони виглядають дуже схожими, але багато залежить від місця влучання і вибуху. Тож, ми працюємо для того, щоб зрозуміти, як російська армія адаптує свою зброю до сучасних умов. Наша мета – вивчити кожен зразок, кожен уламок, щоб забезпечити максимальну безпеку для наших громадян

– зазначають експерти КНДІСЕ.

Також фахівці активно досліджують шумові характеристики "Шахедів". Це необхідно для того, щоб сили ППО мали змогу швидше їх виявляти в польоті.

"На жаль, багато українців уже особисто чули як звучать в процесі польоту ударні безпілотники, вони створюють специфічний звук, подібний до роботи газонокосарки. Це пов'язано з їх двигунами загального призначення, які також використовуються в господарських цілях. Однак ця особливість допомагає нашим захисникам ідентифікувати їх у польоті", – пояснили експерти.

Також фахівці КНДІСЕ вкотре наголошують, що в уламках російських ракет та дронів вони знаходять чимало західних компонентів, в тому числі і виробництва західних компаній. Зазначають, що союзникам України необхідно посилювати санкційний контроль, адже багато в чому саме завдяки сучасним комплектуючим можлива еволюція ворожої зброї.

Директор КНДІСЕ Рувін розповів, що компоненти російських дронів та ракет щоразу різні13.09.24, 17:36 • 18927 переглядiв

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