російська ударна зброя змінилася – у КНДІСЕ розповіли про результати останніх досліджень ворожих ракет та дронів

росіяни постійно намагаються модифікувати та модернізувати всі наявні у них типи ракет та дронів, які застосовують для атак по Україні. Про які саме особливості йдеться та яку роль відіграють західні комплектуючі у змінах ворожої зброї – про результати останніх досліджень розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в коментарі УНН.

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За словами експертів, необхідно постійно фіксувати зміни у конструкції російської зброї для того, щоб ефективно їй протидіяти.

На основі отриманих для досліджень уламків можна простежити певні зміни російської ударної зброї. Наприклад, росіяни масово використовують ракети С-300/400 для ударів по великих містах, таких як Харків, Запоріжжя, Дніпро, а також по критичній інфраструктурі. Одна з найнебезпечніших характеристик цих ракет – велика руйнівна сила та непередбачуваність наслідків залежно від місця вибуху. Маємо на дослідженні уламки різних типів ракет і серед них – залишки С-300, яку росіяни використовують для масових ударів по цивільним об'єктам. На перший погляд вони виглядають дуже схожими, але багато залежить від місця влучання і вибуху. Тож, ми працюємо для того, щоб зрозуміти, як російська армія адаптує свою зброю до сучасних умов. Наша мета – вивчити кожен зразок, кожен уламок, щоб забезпечити максимальну безпеку для наших громадян