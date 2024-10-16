російська ударна зброя змінилася – у КНДІСЕ розповіли про результати останніх досліджень ворожих ракет та дронів
Київ • УНН
Експерти КНДІСЕ досліджують зміни в російській зброї для ефективної протидії. Виявлено модифікації ракет С-300/400 та шумові характеристики "Шахедів", а також використання західних компонентів.
росіяни постійно намагаються модифікувати та модернізувати всі наявні у них типи ракет та дронів, які застосовують для атак по Україні. Про які саме особливості йдеться та яку роль відіграють західні комплектуючі у змінах ворожої зброї – про результати останніх досліджень розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в коментарі УНН.
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За словами експертів, необхідно постійно фіксувати зміни у конструкції російської зброї для того, щоб ефективно їй протидіяти.
На основі отриманих для досліджень уламків можна простежити певні зміни російської ударної зброї. Наприклад, росіяни масово використовують ракети С-300/400 для ударів по великих містах, таких як Харків, Запоріжжя, Дніпро, а також по критичній інфраструктурі. Одна з найнебезпечніших характеристик цих ракет – велика руйнівна сила та непередбачуваність наслідків залежно від місця вибуху. Маємо на дослідженні уламки різних типів ракет і серед них – залишки С-300, яку росіяни використовують для масових ударів по цивільним об'єктам. На перший погляд вони виглядають дуже схожими, але багато залежить від місця влучання і вибуху. Тож, ми працюємо для того, щоб зрозуміти, як російська армія адаптує свою зброю до сучасних умов. Наша мета – вивчити кожен зразок, кожен уламок, щоб забезпечити максимальну безпеку для наших громадян
Також фахівці активно досліджують шумові характеристики "Шахедів". Це необхідно для того, щоб сили ППО мали змогу швидше їх виявляти в польоті.
"На жаль, багато українців уже особисто чули як звучать в процесі польоту ударні безпілотники, вони створюють специфічний звук, подібний до роботи газонокосарки. Це пов'язано з їх двигунами загального призначення, які також використовуються в господарських цілях. Однак ця особливість допомагає нашим захисникам ідентифікувати їх у польоті", – пояснили експерти.
Також фахівці КНДІСЕ вкотре наголошують, що в уламках російських ракет та дронів вони знаходять чимало західних компонентів, в тому числі і виробництва західних компаній. Зазначають, що союзникам України необхідно посилювати санкційний контроль, адже багато в чому саме завдяки сучасним комплектуючим можлива еволюція ворожої зброї.
Директор КНДІСЕ Рувін розповів, що компоненти російських дронів та ракет щоразу різні13.09.24, 17:36 • 18927 переглядiв