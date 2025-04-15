Російські війська атакували Миколаїв дронами "Shahed", пошкодивши виробниче підприємство. ППО збила 5 дронів, на території підприємства згорів вантажний фургон та пошкоджено склад.
російські війська атакували Херсонську область, поранивши 7 людей, включаючи дитину. Пошкоджено 11 будинків, інфраструктуру та транспорт, а ППО збило два дрони "Shahed".
Внаслідок атаки російських дронів у Харкові пошкоджено близько 100 торгових павільйонів та електромережі. У Куп'янську постраждали двоє людей через обстріли та атаку дрона.
У Миколаєві внаслідок атаки рф "Шахедами" пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, дві людини постраждали. ППО збило 9 ворожих дронів над Миколаївщиною.
На Миколаївщині збито 4 дрони "Shahed", уламки пошкодили будинки у Вознесенську. В селі Солончаки FPV-дрон поранив 71-річного чоловіка, його стан стабільний.
Ворожий безпілотник "Shahed" атакував об'єкт критичної інфраструктури в Миколаєві. Внаслідок атаки двоє працівників отримали поранення, на місці працюють екстрені служби.
Frankenburg Technologies почне тестування зенітних ракет власної розробки в Україні з 2024 року. Ракети використовують ШІ для наведення та можуть збивати цілі на висоті до 2 км.
У селі Солончаки внаслідок атаки FPV-дронів поранено 6 людей під час роздачі гуманітарної допомоги. Один з постраждалих, 30-річний чоловік, помер у лікарні, інші перебувають у важкому стані.
Внаслідок російського обстрілу Херсонської області загинув 61-річний чоловік, поранено 8 осіб. Ворог атакував 21 населений пункт, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру.
На Миколаївщині ППО знищила 7 дронів-камікадзе, внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. В Очакові внаслідок артобстрілу поранено 13-річну дівчинку та жінку, пошкоджено житловий будинок.
Російські війська атакували Херсон та область, пошкодивши житлові будинки, медичний та освітній заклади. 4 людини поранені, ППО збила один "Shahed".
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині за добу поранено 9 людей, у тому числі медиків. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та техніку в багатьох населених пунктах області.
У Херсонській області російські війська сьогодні атакували дронами. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок скидання вибухівки з безпілотників у Новоронцовці та Микільському.
Російські загарбники обстріляли Миколаївську область. ППО знищила безпілотник "Shahed", а ворожі міномети атакували Очаківську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Експерти КНДІСЕ досліджують зміни в російській зброї для ефективної протидії. Виявлено модифікації ракет С-300/400 та шумові характеристики "Шахедів", а також використання західних компонентів.
У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.
На засіданні Ставки обговорили захист енергооб'єктів та підготовку до зими. Президент повідомив про рішення щодо посилення ППО проти "шахедів" і деяких видів ракет.
Російські війська обстріляли 22 населених пункти Херсонської області, поранивши 4 людей. Пошкоджено медзаклад, адмінбудівлю, житлові будинки та інфраструктуру. ППО збила один ворожий дрон.
Окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, 10 отримали поранення. ППО збила один ворожий дрон.
У ніч на 8 жовтня сили ППО Миколаївської області знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136". За інформацією, обстрілів території області не було.
Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 49 вибухів. У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА "Герань-2" поранено 4 цивільних, включаючи дитину.
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові квартали. ППО збила 2 ворожі дрони "Shahed" над регіоном.
Ворожі війська здійснили 82 обстріли Сумської області, зафіксовано 160 вибухів. Атаковано 13 громад, використано різні види озброєння, включаючи КАБ та дрони. У Сумах поранено 8 осіб.
Окупанти обстріляли 24 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок атак загинуло 2 людини, 8 поранено. ППО збило 3 дрони "Шахед".
У Миколаївській області збито три дрони "Shahed". Ворог атакував Куцурубську громаду, пошкодивши будинки. У Баштанському районі виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
У Миколаївській області зафіксовано ворожі обстріли. Протягом ночі сили ППО знищили три дрони "Шахед", а в Баштанському та Миколаївському районах відбулися атаки, але без жертв серед цивільних.
Вночі на Миколаївщині збито один БПЛА "Shahed". Вранці російські війська атакували Баштанський район, ймовірно, керованими авіабомбами. Постраждалих немає.
Вночі на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Шахед". Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури, спричинивши відключення. Більшість споживачів вже підключено, постраждалих немає.
Загарбники обстріляли численні населені пункти Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та автомобілі, збито два ворожі дрони.
Вночі на Миколаївщині знищено два БпЛА "Shahed". Вдень ворожий дрон FPV атакував автомобіль у Куцурубській громаді, поранивши водія та пасажирку. 63-річну жінку госпіталізовано.