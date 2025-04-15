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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14942 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 13288 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34807 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164564 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141185 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143890 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136631 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136771 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196838 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14942 перегляди

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У Миколаєві через нічну атаку рф є пошкодження на виробничому підприємстві: показали наслідки

Російські війська атакували Миколаїв дронами "Shahed", пошкодивши виробниче підприємство. ППО збила 5 дронів, на території підприємства згорів вантажний фургон та пошкоджено склад.

Війна • 28 лютого, 06:58 • 24377 перегляди

Армія рф обстріляла 31 населений пункт Херсонщини: семеро поранених, серед них дитина

російські війська атакували Херсонську область, поранивши 7 людей, включаючи дитину. Пошкоджено 11 будинків, інфраструктуру та транспорт, а ППО збило два дрони "Shahed".

Суспільство • 19 лютого, 07:31 • 38413 перегляди

Нічна атака рф дронами на Харків: в ОВА розкрили масштаби руйнувань на ринку

Внаслідок атаки російських дронів у Харкові пошкоджено близько 100 торгових павільйонів та електромережі. У Куп'янську постраждали двоє людей через обстріли та атаку дрона.

Війна • 6 лютого, 06:53 • 27524 перегляди

Нічна атака рф дронами на Миколаїв: двоє людей постраждали

У Миколаєві внаслідок атаки рф "Шахедами" пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, дві людини постраждали. ППО збило 9 ворожих дронів над Миколаївщиною.

Війна • 22 січня, 06:55 • 29612 перегляди

На Миколаївщині через російські атаки дронами є пошкодження і поранений

На Миколаївщині збито 4 дрони "Shahed", уламки пошкодили будинки у Вознесенську. В селі Солончаки FPV-дрон поранив 71-річного чоловіка, його стан стабільний.

Війна • 13 січня, 06:45 • 24463 перегляди

Терористи атакували Миколаїв: зафіксовано двоє поранених та пошкодження інфраструктури

Ворожий безпілотник "Shahed" атакував об'єкт критичної інфраструктури в Миколаєві. Внаслідок атаки двоє працівників отримали поранення, на місці працюють екстрені служби.

Суспільство • 15 грудня, 06:17 • 66402 перегляди

Естонська компанія випробує в Україні нові ракети, призначені для відбиття "шахедів"

Frankenburg Technologies почне тестування зенітних ракет власної розробки в Україні з 2024 року. Ракети використовують ШІ для наведення та можуть збивати цілі на висоті до 2 км.

Війна • 6 грудня, 08:25 • 20055 перегляди

Атака дронів на Миколаївщині: в лікарні загинув 30-річний чоловік

У селі Солончаки внаслідок атаки FPV-дронів поранено 6 людей під час роздачі гуманітарної допомоги. Один з постраждалих, 30-річний чоловік, помер у лікарні, інші перебувають у важкому стані.

Суспільство • 26 листопада, 06:08 • 20357 перегляди

У Херсоні росіяни вдарили по будинку подружжя: чоловік загинув

Внаслідок російського обстрілу Херсонської області загинув 61-річний чоловік, поранено 8 осіб. Ворог атакував 21 населений пункт, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру.

Війна • 7 листопада, 07:50 • 19074 перегляди

Атака рф призвела до відключень світла на Миколаївщині

На Миколаївщині ППО знищила 7 дронів-камікадзе, внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. В Очакові внаслідок артобстрілу поранено 13-річну дівчинку та жінку, пошкоджено житловий будинок.

Суспільство • 6 листопада, 07:44 • 25641 перегляди

Херсон зазнав нічної атаки рф: показали наслідки

Російські війська атакували Херсон та область, пошкодивши житлові будинки, медичний та освітній заклади. 4 людини поранені, ППО збила один "Shahed".

Війна • 4 листопада, 07:40 • 21593 перегляди

росіяни поранили двох медиків на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині за добу поранено 9 людей, у тому числі медиків. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та техніку в багатьох населених пунктах області.

Війна • 22 жовтня, 05:55 • 14781 перегляди

Армія рф після нічного удару по Херсону атакує регіон дронами: уже двоє постраждалих

У Херсонській області російські війська сьогодні атакували дронами. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок скидання вибухівки з безпілотників у Новоронцовці та Микільському.

Війна • 21 жовтня, 09:42 • 15117 перегляди

Обстріл Миколаївщини: знищено ворожий безпілотник, постраждалих немає

Російські загарбники обстріляли Миколаївську область. ППО знищила безпілотник "Shahed", а ворожі міномети атакували Очаківську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Суспільство • 20 жовтня, 05:20 • 46197 перегляди
Ексклюзив

російська ударна зброя змінилася – у КНДІСЕ розповіли про результати останніх досліджень ворожих ракет та дронів

Експерти КНДІСЕ досліджують зміни в російській зброї для ефективної протидії. Виявлено модифікації ракет С-300/400 та шумові характеристики "Шахедів", а також використання західних компонентів.

Війна • 16 жовтня, 13:07 • 105795 перегляди

Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках у Київській області - ОВА

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Війна • 15 жовтня, 18:57 • 19040 перегляди

Вже є певні рішення щодо "шахедів" і деяких видів ракет: Зеленський про посилення ППО

На засіданні Ставки обговорили захист енергооб'єктів та підготовку до зими. Президент повідомив про рішення щодо посилення ППО проти "шахедів" і деяких видів ракет.

Війна • 15 жовтня, 16:37 • 29941 перегляди

На Херсонщині росіяни поцілили в медзаклад, через атаки рф 4 поранених

Російські війська обстріляли 22 населених пункти Херсонської області, поранивши 4 людей. Пошкоджено медзаклад, адмінбудівлю, житлові будинки та інфраструктуру. ППО збила один ворожий дрон.

Війна • 12 жовтня, 06:49 • 19433 перегляди

На Херсонщині знищили "шахед", через атаки рф 1 загиблий і 10 поранених

Окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, 10 отримали поранення. ППО збила один ворожий дрон.

Війна • 10 жовтня, 06:00 • 14382 перегляди

На Миколаївщині збито три безпілотники "Shahed"

У ніч на 8 жовтня сили ППО Миколаївської області знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136". За інформацією, обстрілів території області не було.

Війна • 8 жовтня, 04:32 • 16501 перегляди

На Сумщині знищили 8 "шахедів", через дронову атаку рф 4 травмованих, у тому числі дитина

Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 49 вибухів. У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА "Герань-2" поранено 4 цивільних, включаючи дитину.

Війна • 7 жовтня, 06:55 • 12791 перегляди

На Херсонщині знищили два "шахеди" за ніч, через атаки рф 1 загиблий, 4 поранених

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові квартали. ППО збила 2 ворожі дрони "Shahed" над регіоном.

Війна • 4 жовтня, 05:23 • 14897 перегляди

Окупанти 82 рази обстріляли Сумщину: 8 осіб отримали поранення

Ворожі війська здійснили 82 обстріли Сумської області, зафіксовано 160 вибухів. Атаковано 13 громад, використано різні види озброєння, включаючи КАБ та дрони. У Сумах поранено 8 осіб.

Війна • 3 жовтня, 23:35 • 21241 перегляди

На Херсонщині вночі знищили три "шахеди", через атаки рф 2 загиблих, 8 поранених

Окупанти обстріляли 24 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок атак загинуло 2 людини, 8 поранено. ППО збило 3 дрони "Шахед".

Війна • 3 жовтня, 06:36 • 15477 перегляди

На Миколаївщині знищено три "шахеди", ворог атакував критичну інфраструктуру

У Миколаївській області збито три дрони "Shahed". Ворог атакував Куцурубську громаду, пошкодивши будинки. У Баштанському районі виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

Війна • 30 вересня, 05:21 • 18134 перегляди

Противник обстріляв Миколаївщину: ППО збила три дрони "Шахед"

У Миколаївській області зафіксовано ворожі обстріли. Протягом ночі сили ППО знищили три дрони "Шахед", а в Баштанському та Миколаївському районах відбулися атаки, але без жертв серед цивільних.

Війна • 28 вересня, 05:27 • 18163 перегляди

На Миколаївщині вночі збили "шахед", вранці рф атакувала КАБами один із районів

Вночі на Миколаївщині збито один БПЛА "Shahed". Вранці російські війська атакували Баштанський район, ймовірно, керованими авіабомбами. Постраждалих немає.

Війна • 27 вересня, 06:01 • 15763 перегляди

На Миколаївщині знищено 7 "шахедів"

Вночі на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Шахед". Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури, спричинивши відключення. Більшість споживачів вже підключено, постраждалих немає.

Війна • 26 вересня, 06:56 • 18307 перегляди

Ворожі атаки на Херсонщині: 2 людей загинуло, 14 - отримали поранення

Загарбники обстріляли численні населені пункти Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та автомобілі, збито два ворожі дрони.

Суспільство • 26 вересня, 05:01 • 19405 перегляди

На Миколаївщині збито два "шахеди", від удару рф FPV-дроном двоє поранених

Вночі на Миколаївщині знищено два БпЛА "Shahed". Вдень ворожий дрон FPV атакував автомобіль у Куцурубській громаді, поранивши водія та пасажирку. 63-річну жінку госпіталізовано.

Війна • 25 вересня, 05:42 • 14010 перегляди