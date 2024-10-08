На Миколаївщині збито три безпілотники "Shahed"
Київ • УНН
У ніч на 8 жовтня сили ППО Миколаївської області знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136". За інформацією, обстрілів території області не було.
У ніч на 8 жовтня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони успішно знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136". Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Крім того, за інформацією від районних військових адміністрацій та оперативного командування "Південь", на території Миколаївської області обстрілів не було.
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