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На Миколаївщині збито три безпілотники "Shahed"

На Миколаївщині збито три безпілотники "Shahed"

Київ • УНН

 • 16493 перегляди

У ніч на 8 жовтня сили ППО Миколаївської області знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136". За інформацією, обстрілів території області не було.

У ніч на 8 жовтня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони успішно знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136". Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Крім того, за інформацією від районних військових адміністрацій та оперативного командування "Південь", на території Миколаївської області обстрілів не було.

Ворог атакує: загроза ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях08.10.24, 00:59 • 17986 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
vitalii-kimВіталій Кім
shakhid-131Шахід 131

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