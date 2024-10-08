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Ворог атакує: загроза ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях

Ворог атакує: загроза ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях

Київ • УНН

 • 17986 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про загрозу ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях. У зв'язку з цим, в регіоні очікується можлива робота систем протиповітряної оборони.

Виявлена загроза ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

У зв'язку з цим, в регіоні очікується можливість роботи систем протиповітряної оборони (ППО).

Ворог атакує: в Кіровоградській області можлива робота ППО04.10.24, 04:45 • 97951 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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