Ворог атакує: загроза ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про загрозу ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях. У зв'язку з цим, в регіоні очікується можлива робота систем протиповітряної оборони.
Виявлена загроза ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
У зв'язку з цим, в регіоні очікується можливість роботи систем протиповітряної оборони (ППО).
Ворог атакує: в Кіровоградській області можлива робота ППО04.10.24, 04:45 • 97951 перегляд