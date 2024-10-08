Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях

Обнаружена угроза ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В связи с этим, в регионе ожидается возможность работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО