Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях. В связи с этим, в регионе ожидается возможная работа систем противовоздушной обороны.
Обнаружена угроза ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
В связи с этим, в регионе ожидается возможность работы систем противовоздушной обороны (ПВО).
Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО4 октября 2024, 01:45 • 97458 просмотров