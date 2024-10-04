Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской области из-за угрозы со стороны БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

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Воздушные силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможной активизации работы противовоздушной обороны. Местным жителям рекомендуется оставаться в укрытиях и придерживаться всех указаний.