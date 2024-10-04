Ворог атакує: в Кіровоградській області можлива робота ППО
Київ • УНН
У Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Повітряні сили ЗСУ попереджають про можливу активізацію ППО та рекомендують жителям залишатися в укриттях.
Повітряна тривога оголошена в Кіровоградській області через загрозу з боку БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні сили Збройних Сил України інформують про можливу активізацію роботи протиповітряної оборони. Місцевим жителям рекомендовано залишатися в укриттях та дотримуватись всіх вказівок.