На Николаевщине сбиты три беспилотника "Shahed" на Николаевщине
Киев • УНН
В ночь на 8 октября силы ПВО Николаевской области уничтожили три беспилотника типа "Shahed 131/136". По информации, обстрелов территории области не было.
В ночь на 8 октября на Николаевщине силы противовоздушной обороны успешно уничтожили три беспилотника типа "Shahed 131/136". Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Кроме того, по информации от районных военных администраций и оперативного командования "Юг", на территории Николаевской области обстрелов не было.
Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях7 октября 2024, 21:59 • 10998 просмотров