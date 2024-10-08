На Николаевщине сбиты три беспилотника "Shahed" на Николаевщине

В ночь на 8 октября на Николаевщине силы противовоздушной обороны успешно уничтожили три беспилотника типа "Shahed 131/136". Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Кроме того, по информации от районных военных администраций и оперативного командования "Юг", на территории Николаевской области обстрелов не было.

Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях