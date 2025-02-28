У Миколаєві через нічну атаку рф є пошкодження на виробничому підприємстві: показали наслідки

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ на Миколаїв є пошкодження на виробничому підприємстві, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Уночі, 28 лютого, близько 00:16 ворог атакував місто Миколаїв БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано - написав Кім.

З його слів, вогнем повністю знищено вантажний фургон. Окрім того, пошкоджено складське приміщення та інший вантажний фургон. Постраждалих немає.

У ніч на 28 лютого силами та засобами протиповітряної оборони, за його даними, на Миколаївщині знищено пʼять БпЛА типу "Shahed 131/136".

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