У Миколаєві впали уламки дрона: що пошкоджено та які наслідки
Київ • УНН
Внаслідок падіння уламків безпілотника у Миколаєві частково зруйновано складське приміщення та загорівся автомобіль. Рятувальники працюють на місці події, інформація про постраждалих відсутня.
У Миколаєві сталися пошкодження внаслідок падіння уламків безпілотного апарата. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Згідно з даними, нині у Миколаєві частково зруйновано складське приміщення, а також спалахнув автомобіль.
На місце події прибули рятувальні служби, які наразі займаються ліквідацією наслідків події.
Інформація про потерпілих поки не надходила.
У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги19.02.25, 09:33 • 48173 перегляди