У Миколаєві впали уламки дрона: що пошкоджено та які наслідки

У Миколаєві сталися пошкодження внаслідок падіння уламків безпілотного апарата. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

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Згідно з даними, нині у Миколаєві частково зруйновано складське приміщення, а також спалахнув автомобіль.

На місце події прибули рятувальні служби, які наразі займаються ліквідацією наслідків події.

Інформація про потерпілих поки не надходила.

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