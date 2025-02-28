В Николаеве упали обломки дрона: что повреждено и какие последствия
Киев • УНН
В результате падения обломков беспилотника в Николаеве частично разрушено складское помещение и загорелся автомобиль. Спасатели работают на месте происшествия, информация о пострадавших отсутствует.
В Николаеве произошли повреждения в результате падения обломков беспилотного аппарата. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Согласно данным, сейчас в Николаеве частично разрушено складское помещение, а также загорелся автомобиль.
На место происшествия прибыли спасательные службы, которые сейчас занимаются ликвидацией последствий происшествия.
Информация о пострадавших пока не поступала.
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