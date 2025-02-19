В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

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Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
07:13 • 30618 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
04:10 • 91804 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 122464 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует 19 февраля быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 122838 просмотра

Келлог планирует 19 февраля быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 123827 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 134887 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 156551 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 150750 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 144305 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 135359 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые взрывы в Одессе: что происходит в городе

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Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

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В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Киев  •  УНН

 • 3954 просмотра

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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе во время воздушной тревоги. Обстоятельства взрыва сейчас выясняются.

В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Был слышен взрыв. Выясняем», - написал Сенкевич.

Сейчас в регионе - отбой воздушной тревоги.

рф запустила две баллистические ракеты и 167 беспилотников по Украине за ночь: 106 дронов сбито, 56 - не достигли целей19.02.25, 09:07 • 9080 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
nikolaevНиколаев

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