В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги
Киев • УНН
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе во время воздушной тревоги. Обстоятельства взрыва сейчас выясняются.
В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Был слышен взрыв. Выясняем», - написал Сенкевич.
Сейчас в регионе - отбой воздушной тревоги.
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