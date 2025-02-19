У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги
Київ • УНН
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибух у місті під час повітряної тривоги. Обставини вибуху наразі з'ясовуються.
У Миколаєві пролунав вибух на тлі повітряної тривоги, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у середу у Telegram, пише УНН.
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"Було чутно вибух. З'ясовуємо", - написав Сєнкевич.
Наразі у регіоні - відбій повітряної тривоги.
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