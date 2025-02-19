рф запустила дві балістичні ракети та 167 безпілотників по Україні за ніч: 106 дронів збито, 56 - не досягли цілей

росія вночі атакувала Україну 167 безпілотниками та двома ракетами "Іскандер-М", збито 106 дронів, 56 - не досягли своїх цілей, атака рф зачепила 5 областей, повідомили у Повітряні сили ЗСУ у середу, пише УНН.

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У ПС ЗСУ заявили, що у ніч на 19 лютого ворог атакував 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині із Воронезької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. 56 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як повідомляється, постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

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