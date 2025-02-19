рф запустила две баллистические ракеты и 167 беспилотников по Украине за ночь: 106 дронов сбито, 56 - не достигли целей

россия ночью атаковала Украину 167 беспилотниками и двумя ракетами "Искандер-М", сбито 106 дронов, 56 - не достигли своих целей, атака рф задела 5 областей, сообщили в Воздушные силы ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

В ВС ВСУ заявили, что в ночь на 19 февраля враг атаковал 167-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Сумской области из Воронежской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 106-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. 56 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий) - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как сообщается, пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области.

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