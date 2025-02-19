Российская атака дронами на Одессу: пострадавших уже четверо, среди них ребенок

Российские войска атаковали Одессу и район ударными беспилотниками, повредив гражданскую инфраструктуру, пострадало 4 человека, включая ребенка, в районе действуют локальные отключения света и тепла, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

Российские террористы, по словам Кипера, массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Над уничтожением вражеских целей работали силы ПВО. В результате атаки, по его данным, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детская поликлиника, детский сад, остекление в многоэтажках и легковые автомобили

Пострадало 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести