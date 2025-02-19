Российская атака дронами на Одессу: пострадавших уже четверо, среди них ребенок
Киев • УНН
Российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, повредив гражданскую инфраструктуру. Пострадали 4 человека, включая ребенка, в районе действуют локальные отключения электричества и тепла.
Российские войска атаковали Одессу и район ударными беспилотниками, повредив гражданскую инфраструктуру, пострадало 4 человека, включая ребенка, в районе действуют локальные отключения света и тепла, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
Российские террористы, по словам Кипера, массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Над уничтожением вражеских целей работали силы ПВО. В результате атаки, по его данным, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детская поликлиника, детский сад, остекление в многоэтажках и легковые автомобили
Пострадало 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести
По его словам, из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов. В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей. Открыты пункты несокрушимости.
Дополнение
Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате ночной атаки рф на Одессу.
Вражеская атака оставила без света и отопления сотни домов в Одессе, есть пострадавший19.02.25, 05:15 • 26140 просмотров