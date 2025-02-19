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Российская атака дронами на Одессу: пострадавших уже четверо, среди них ребенок

Российская атака дронами на Одессу: пострадавших уже четверо, среди них ребенок

Киев  •  УНН

 • 16900 просмотра

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Российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, повредив гражданскую инфраструктуру. Пострадали 4 человека, включая ребенка, в районе действуют локальные отключения электричества и тепла.

Российские войска атаковали Одессу и район ударными беспилотниками, повредив гражданскую инфраструктуру, пострадало 4 человека, включая ребенка, в районе действуют локальные отключения света и тепла, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

Российские террористы, по словам Кипера, массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Над уничтожением вражеских целей работали силы ПВО. В результате атаки, по его данным, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детская поликлиника, детский сад, остекление в многоэтажках и легковые автомобили

Пострадало 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести

- написал Кипер.

По его словам, из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов. В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей. Открыты пункты несокрушимости.

Дополнение

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате ночной атаки рф на Одессу.

Вражеская атака оставила без света и отопления сотни домов в Одессе, есть пострадавший19.02.25, 05:15 • 26140 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
odessaОдесса

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