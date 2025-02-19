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День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
04:10 • 13544 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 112836 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 113871 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 115891 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 129619 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 169297 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 154119 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

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Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
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Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
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Вражеская атака оставила без света и отопления сотни домов в Одессе, есть пострадавший

Вражеская атака оставила без света и отопления сотни домов в Одессе, есть пострадавший

Киев  •  УНН

 • 7622 просмотра

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В результате террористической атаки в Одессе без света и отопления остались 14 школ, 13 детсадов и более 500 жилых домов. Пострадала детская поликлиника, есть один раненый.

В Одессе из-за вражеской атаки без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки - более 500 домов. Известно, что есть пострадавший. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

Существенным разрушениям подверглись детская поликлиника и один из детсадов.

Специалисты уже работают на местах, оценивают масштабы повреждений и определяют сроки их ликвидации.

В городе развернуты палатки для обогрева. Районная администрация утром начнет прием заявлений от жителей поврежденных квартир, а коммунальщики безотлагательно занимаются восстановительными работами.

По предварительной информации, один местный житель получил ранения и сейчас находится под наблюдением медиков.

Из-за отсутствия тепла и света школы и садики, пострадавшие в результате атаки, сегодня, 19 февраля, не будут работать.

Для горожан открыты пункты несокрушимости и обогрева, где можно согреться, подзарядить устройства и выпить горячего чая. Власти обещают информировать о ситуации и сроках восстановления коммуникаций.

Напомним,

В результате вражеского обстрела значительная часть Одессы осталась без света, воды и тепла. Проблемы коснулись как жилых домов, так и объектов критической инфраструктуры, включая медицинские учреждения.

Массированный обстрел Одессы привел к масштабным отключениям коммунальных услуг - Труханов19.02.25, 01:37 • 19182 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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