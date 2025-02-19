Вражеская атака оставила без света и отопления сотни домов в Одессе, есть пострадавший
Киев • УНН
В результате террористической атаки в Одессе без света и отопления остались 14 школ, 13 детсадов и более 500 жилых домов. Пострадала детская поликлиника, есть один раненый.
В Одессе из-за вражеской атаки без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки - более 500 домов. Известно, что есть пострадавший. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
Детали
Существенным разрушениям подверглись детская поликлиника и один из детсадов.
Специалисты уже работают на местах, оценивают масштабы повреждений и определяют сроки их ликвидации.
В городе развернуты палатки для обогрева. Районная администрация утром начнет прием заявлений от жителей поврежденных квартир, а коммунальщики безотлагательно занимаются восстановительными работами.
По предварительной информации, один местный житель получил ранения и сейчас находится под наблюдением медиков.
Из-за отсутствия тепла и света школы и садики, пострадавшие в результате атаки, сегодня, 19 февраля, не будут работать.
Для горожан открыты пункты несокрушимости и обогрева, где можно согреться, подзарядить устройства и выпить горячего чая. Власти обещают информировать о ситуации и сроках восстановления коммуникаций.
Напомним,
В результате вражеского обстрела значительная часть Одессы осталась без света, воды и тепла. Проблемы коснулись как жилых домов, так и объектов критической инфраструктуры, включая медицинские учреждения.
Массированный обстрел Одессы привел к масштабным отключениям коммунальных услуг - Труханов19.02.25, 01:37 • 19182 просмотра