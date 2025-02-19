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Ворожа атака залишила без світла й опалення сотні будинків в Одесі, є постраждалий

Київ • УНН

 • 36913 перегляди

Унаслідок терористичної атаки в Одесі без світла та опалення залишились 14 шкіл, 13 дитсадків та понад 500 житлових будинків. Постраждала дитяча поліклініка, є один поранений.

В Одесі через ворожу атаку без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - понад 500 будинків. Відомо, що є постраждалий. Про це повідомляє мера Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.  

Деталі

Суттєвих руйнувань зазнали дитяча поліклініка та один із дитсадків.

Фахівці вже працюють на місцях, оцінюють масштаби пошкоджень та визначають терміни їх ліквідації.

У місті розгорнуті намети для обігріву. Районна адміністрація зранку розпочне прийом заяв від мешканців пошкоджених квартир, а комунальники невідкладно займаються відновлювальними роботами.

За попередньою інформацією, один місцевий житель зазнав поранень і наразі перебуває під наглядом медиків.

Через відсутність тепла та світла школи й садки, що постраждали внаслідок атаки, сьогодні, 19 лютого, не працюватимуть.

Для містян відкриті пункти незламності та обігріву, де можна зігрітися, підзарядити пристрої та випити гарячого чаю. Влада обіцяє інформувати про ситуацію та терміни відновлення комунікацій.

Нагадаємо

Унаслідок ворожого обстрілу значна частина Одеси залишилась без світла, води та тепла. Проблеми торкнулися як житлових будинків, так і об'єктів критичної інфраструктури, включаючи медичні установи.

Масований обстріл Одеси призвів до масштабних відключень комунальних послуг - Труханов19.02.25, 01:37 • 59822 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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