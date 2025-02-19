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15 березня, 19:03 • 120161 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180924 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145680 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137545 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116667 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107551 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102899 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140417 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133951 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128019 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Масований обстріл Одеси призвів до масштабних відключень комунальних послуг - Труханов

Київ • УНН

 • 59822 перегляди

Унаслідок ворожого обстрілу значна частина Одеси залишилась без світла, води та тепла. Проблеми торкнулися як житлових будинків, так і об'єктів критичної інфраструктури, включаючи медичні установи.

Унаслідок масованого обстрілу Одеси ворожими військами, значна частина міста залишилася без електрики, води та опалення. Про це повідомляє мера Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Деталі

Труднощі виникли не лише у житлових будинках, а й на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема в медичних установах і соціальних закладах, де було припинено постачання тепла.

На місці працюють відповідні служби, розгорнуто штаб для оперативного вирішення ситуації. Експерти та технічні спеціалісти наразі займаються оцінкою масштабів пошкоджень та вживають необхідних заходів.

Нагадаємо

Попередньо було передано, що ворожі безпілотники здійснили атаку на Одесу, спричинивши пожежу в місті. 

Нові вибухи в Одесі: що відбувається в місті19.02.25, 00:03 • 81315 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаУНН-Одеса
odesaОдеса

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