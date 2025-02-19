Масований обстріл Одеси призвів до масштабних відключень комунальних послуг - Труханов

Унаслідок масованого обстрілу Одеси ворожими військами, значна частина міста залишилася без електрики, води та опалення. Про це повідомляє мера Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

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Труднощі виникли не лише у житлових будинках, а й на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема в медичних установах і соціальних закладах, де було припинено постачання тепла.

На місці працюють відповідні служби, розгорнуто штаб для оперативного вирішення ситуації. Експерти та технічні спеціалісти наразі займаються оцінкою масштабів пошкоджень та вживають необхідних заходів.

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Попередньо було передано, що ворожі безпілотники здійснили атаку на Одесу, спричинивши пожежу в місті.

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