Нові вибухи в Одесі: що відбувається в місті
Київ • УНН
В Одесі знову пролунали вибухи після атаки ворожих безпілотників.
В Одесі знову прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що ворожі безпілотники здійснили атаку на Одесу, спричинивши пожежу в місті. Місцеві Telegram-канали заявили про вибухи в різних районах та можливі перебої з електропостачанням.
Російські дрони атакували Одесу, спалахнула пожежа18.02.25, 23:08 • 85232 перегляди