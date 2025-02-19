Нові вибухи в Одесі: що відбувається в місті

В Одесі знову прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН.

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Раніше було поінформовано, що ворожі безпілотники здійснили атаку на Одесу, спричинивши пожежу в місті. Місцеві Telegram-канали заявили про вибухи в різних районах та можливі перебої з електропостачанням.

Російські дрони атакували Одесу, спалахнула пожежа