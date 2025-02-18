Російські дрони атакували Одесу, спалахнула пожежа

Російські безпілотники атакували Одесу. Місцеві Telegram-канали та ЗМІ повідомляють про зарево після ударів та можливі перебої зі світлом, передає УНН.

За даними Telegram-каналів, вибухи лунали в різних районах міста. Можливі перебої зі світлом.

Крім того, після атаки в Одесі спалахнула пожежа.

Вибухи лунають у Києві, працює ППО - мер