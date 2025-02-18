Российские дроны атаковали Одессу, вспыхнул пожар
Киев • УНН
Российские беспилотники совершили атаку на Одессу, вызвав пожар в городе. Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в разных районах и возможных перебоях с электроснабжением.
Российские беспилотники атаковали Одессу. Местные Telegram-каналы и СМИ сообщают о зареве после ударов и возможных перебоях со светом, передает УНН.
По данным Telegram-каналов, взрывы раздавались в разных районах города. Возможны перебои со светом.
Кроме того, после атаки в Одессе вспыхнул пожар.
Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО - мэр18.02.25, 22:38 • 14971 просмотр