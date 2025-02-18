Российские дроны атаковали Одессу, вспыхнул пожар

Российские беспилотники атаковали Одессу. Местные Telegram-каналы и СМИ сообщают о зареве после ударов и возможных перебоях со светом, передает УНН.

По данным Telegram-каналов, взрывы раздавались в разных районах города. Возможны перебои со светом.

Кроме того, после атаки в Одессе вспыхнул пожар.

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