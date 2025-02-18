Российские дроны атаковали Одессу, вспыхнул пожар

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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 106748 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 107937 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 110205 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 124864 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 166143 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 152896 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 148860 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143792 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 135016 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135517 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Российские дроны атаковали Одессу, вспыхнул пожар

Российские дроны атаковали Одессу, вспыхнул пожар

Киев  •  УНН

 • 13688 просмотра

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Российские беспилотники совершили атаку на Одессу, вызвав пожар в городе. Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в разных районах и возможных перебоях с электроснабжением.

Российские беспилотники атаковали Одессу. Местные Telegram-каналы и СМИ сообщают о зареве после ударов и возможных перебоях со светом, передает УНН.

По данным Telegram-каналов, взрывы раздавались в разных районах города. Возможны перебои со светом.

Кроме того, после атаки в Одессе вспыхнул пожар.

Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО - мэр18.02.25, 22:38 • 14971 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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