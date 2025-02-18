Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО - мэр

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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 103036 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 104862 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 107232 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 122248 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 163812 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 152185 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 148347 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143666 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134942 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135479 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО - мэр

Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО - мэр

Киев  •  УНН

 • 5247 просмотра

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В Киеве зафиксированы взрывы, работают силы противовоздушной обороны. В воздушном пространстве Украины обнаружено несколько групп беспилотников, объявлена воздушная тревога в ряде областей.

В Киеве прогремели взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! 

- сообщил Кличко.

В Воздушных силах сообщили о нескольких группах беспилотников в воздушном пространстве Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

На Запорожье работают силы ПВО18.02.25, 21:11 • 18078 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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