Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО - мэр
Киев • УНН
В Киеве зафиксированы взрывы, работают силы противовоздушной обороны. В воздушном пространстве Украины обнаружено несколько групп беспилотников, объявлена воздушная тревога в ряде областей.
В Киеве прогремели взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
В Воздушных силах сообщили о нескольких группах беспилотников в воздушном пространстве Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
На Запорожье работают силы ПВО18.02.25, 21:11 • 18078 просмотров