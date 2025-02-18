Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО - мэр

В Киеве прогремели взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! - сообщил Кличко.

В Воздушных силах сообщили о нескольких группах беспилотников в воздушном пространстве Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

На Запорожье работают силы ПВО