Вибухи лунають у Києві, працює ППО - мер

У Києві пролунали вибухи, працюють сили ППО. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає УНН.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! - повідомив Кличко.

У Повітряних силах повідомили про кілька груп безпілотників у повітряному просторі України. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

На Запоріжжі працюють сили ППО