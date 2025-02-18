Вибухи лунають у Києві, працює ППО - мер
Київ • УНН
У Києві зафіксовано вибухи, працюють сили протиповітряної оборони. В повітряному просторі України виявлено кілька груп безпілотників, оголошено повітряну тривогу в низці областей.
У Києві пролунали вибухи, працюють сили ППО. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає УНН.
У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
У Повітряних силах повідомили про кілька груп безпілотників у повітряному просторі України. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
На Запоріжжі працюють сили ППО18.02.25, 21:11 • 47220 переглядiв