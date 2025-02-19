Новые взрывы в Одессе: что происходит в городе

В Одессе снова прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.

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Ранее было проинформировано, что вражеские беспилотники совершили атаку на Одессу, вызвав пожар в городе. Местные Telegram-каналы заявили о взрывах в разных районах и возможных перебоях с электроснабжением.

Российские дроны атаковали Одессу, вспыхнул пожар