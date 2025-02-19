Новые взрывы в Одессе: что происходит в городе
Киев • УНН
В Одессе снова прогремели взрывы после атаки вражеских беспилотников.
В Одессе снова прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
Ранее было проинформировано, что вражеские беспилотники совершили атаку на Одессу, вызвав пожар в городе. Местные Telegram-каналы заявили о взрывах в разных районах и возможных перебоях с электроснабжением.
Российские дроны атаковали Одессу, вспыхнул пожар18.02.25, 23:08 • 14099 просмотров