Массированный обстрел Одессы привел к масштабным отключениям коммунальных услуг - Труханов
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела значительная часть Одессы осталась без света, воды и тепла. Проблемы коснулись как жилых домов, так и объектов критической инфраструктуры, включая медицинские учреждения.
В результате массированного обстрела Одессы вражескими войсками, значительная часть города осталась без электричества, воды и отопления. Об этом сообщает мэра Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
Детали
Трудности возникли не только в жилых домах, но и на объектах критической инфраструктуры, в частности в медицинских учреждениях и социальных учреждениях, где были прекращены поставки тепла.
На месте работают соответствующие службы, развернут штаб для оперативного решения ситуации. Эксперты и технические специалисты сейчас занимаются оценкой масштабов повреждений и принимают необходимые меры.
Напомним
Предварительно было передано, что вражеские беспилотники совершили атаку на Одессу, вызвав пожар в городе.
Новые взрывы в Одессе: что происходит в городе19.02.25, 00:03 • 14195 просмотров