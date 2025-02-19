Массированный обстрел Одессы привел к масштабным отключениям коммунальных услуг - Труханов

В результате массированного обстрела Одессы вражескими войсками, значительная часть города осталась без электричества, воды и отопления. Об этом сообщает мэра Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

Трудности возникли не только в жилых домах, но и на объектах критической инфраструктуры, в частности в медицинских учреждениях и социальных учреждениях, где были прекращены поставки тепла.

На месте работают соответствующие службы, развернут штаб для оперативного решения ситуации. Эксперты и технические специалисты сейчас занимаются оценкой масштабов повреждений и принимают необходимые меры.

Напомним

Предварительно было передано, что вражеские беспилотники совершили атаку на Одессу, вызвав пожар в городе.

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