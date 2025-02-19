Массированный обстрел Одессы привел к масштабным отключениям коммунальных услуг - Труханов

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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 108394 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 109561 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 111792 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 126314 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 167162 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 153251 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 149107 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143870 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 135075 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135543 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированный обстрел Одессы привел к масштабным отключениям коммунальных услуг - Труханов

Массированный обстрел Одессы привел к масштабным отключениям коммунальных услуг - Труханов

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В результате вражеского обстрела значительная часть Одессы осталась без света, воды и тепла. Проблемы коснулись как жилых домов, так и объектов критической инфраструктуры, включая медицинские учреждения.

В результате массированного обстрела Одессы вражескими войсками, значительная часть города осталась без электричества, воды и отопления. Об этом сообщает мэра Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

Трудности возникли не только в жилых домах, но и на объектах критической инфраструктуры, в частности в медицинских учреждениях и социальных учреждениях, где были прекращены поставки тепла.

На месте работают соответствующие службы, развернут штаб для оперативного решения ситуации. Эксперты и технические специалисты сейчас занимаются оценкой масштабов повреждений и принимают необходимые меры.

Напомним

Предварительно было передано, что вражеские беспилотники совершили атаку на Одессу, вызвав пожар в городе. 

Новые взрывы в Одессе: что происходит в городе19.02.25, 00:03 • 14195 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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