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05:23 • 20219 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123944 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183422 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147779 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139174 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117525 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108116 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103007 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142645 перегляди

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Російська атака дронами на Одесу: постраждалих уже четверо, серед них дитина

Російська атака дронами на Одесу: постраждалих уже четверо, серед них дитина

Київ • УНН

 • 30569 перегляди

Російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Постраждало 4 особи, включаючи дитину, в районі діють локальні відключення світла та тепла.

Російські війська атакували Одесу та район ударними безпілотниками, пошкодивши цивільну інфраструктуру, постраждало 4 особи, включаючи дитину, в районі діють локальні відключення світла та тепла, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

Російські терористи, зі слів Кіпера, масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Над знищенням ворожих цілей працювали сили ППО. Внаслідок атаки, за його даними, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі

Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості

- написав Кіпер.

За його словами, через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів. У Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів. Відкриті пункти незламності.

Доповнення

Раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок нічної атаки рф на Одесу.

Ворожа атака залишила без світла й опалення сотні будинків в Одесі, є постраждалий19.02.25, 05:15 • 36913 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
odesaОдеса

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