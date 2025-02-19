Російська атака дронами на Одесу: постраждалих уже четверо, серед них дитина

Російські війська атакували Одесу та район ударними безпілотниками, пошкодивши цивільну інфраструктуру, постраждало 4 особи, включаючи дитину, в районі діють локальні відключення світла та тепла, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у середу у Telegram, пише УНН.

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Російські терористи, зі слів Кіпера, масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Над знищенням ворожих цілей працювали сили ППО. Внаслідок атаки, за його даними, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі

Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості - написав Кіпер.

За його словами, через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів. У Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів. Відкриті пункти незламності.

Доповнення

Раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок нічної атаки рф на Одесу.

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