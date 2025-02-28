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Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
06:23 • 99694 просмотра

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Стармер анонсировал встречу с 18 странами по Украине 2 марта
27 февраля, 22:22 • 74278 просмотра

Стармер анонсировал встречу с 18 странами по Украине 2 марта

Трамп продлил на год действие санкций против россии
27 февраля, 17:54 • 109573 просмотра

Трамп продлил на год действие санкций против россии

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27 февраля, 13:35 • 115128 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

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ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
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В Николаеве из-за ночной атаки рф есть повреждения на производственном предприятии: показали последствия

В Николаеве из-за ночной атаки рф есть повреждения на производственном предприятии: показали последствия

Киев  •  УНН

 • 12112 просмотра

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Российские войска атаковали Николаев дронами "Shahed", повредив производственное предприятие. ПВО сбила 5 дронов, на территории предприятия сгорел грузовой фургон и поврежден склад.

В результате ночной беспилотной атаки российских войск на Николаев есть повреждения на производственном предприятии, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Ночью, 28 февраля, около 00:16 враг атаковал город Николаев БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате падения обломков на территории производственного предприятия возник пожар, который был оперативно ликвидирован

- написал Ким.

По его словам, огнем полностью уничтожен грузовой фургон. Кроме того, повреждено складское помещение и другой грузовой фургон. Пострадавших нет.

Ночью на 28 февраля силами и средствами противовоздушной обороны, по его данным, в Николаевской области уничтожено пять БПЛА типа "Shahed 131/136".

В Николаеве упали обломки дрона: что повреждено и какие последствия28.02.25, 01:47 • 63686 просмотров

В ГСЧС показали последствия атаки рф в Николаеве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
shakhed-131Шахед 131
khesa-shakhed-136Шахед-136
nikolaevНиколаев

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