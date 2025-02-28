В Николаеве из-за ночной атаки рф есть повреждения на производственном предприятии: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали Николаев дронами "Shahed", повредив производственное предприятие. ПВО сбила 5 дронов, на территории предприятия сгорел грузовой фургон и поврежден склад.
В результате ночной беспилотной атаки российских войск на Николаев есть повреждения на производственном предприятии, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Ночью, 28 февраля, около 00:16 враг атаковал город Николаев БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате падения обломков на территории производственного предприятия возник пожар, который был оперативно ликвидирован
По его словам, огнем полностью уничтожен грузовой фургон. Кроме того, повреждено складское помещение и другой грузовой фургон. Пострадавших нет.
Ночью на 28 февраля силами и средствами противовоздушной обороны, по его данным, в Николаевской области уничтожено пять БПЛА типа "Shahed 131/136".
В Николаеве упали обломки дрона: что повреждено и какие последствия28.02.25, 01:47 • 63686 просмотров
В ГСЧС показали последствия атаки рф в Николаеве.