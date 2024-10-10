На Херсонщині знищили "шахед", через атаки рф 1 загиблий і 10 поранених
Київ • УНН
Окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, 10 отримали поранення. ППО збила один ворожий дрон.
У Херсонській області російські війська минулої доби атакували 16 населених пунктів, загинула 1 людина, 10 отримали поранення. ППО вночі збила один ворожий дрон. Про це повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Станіслав, Новодмитрівка, Берислав, Гаврилівка, Милове, Нововоронцовка, Осокорівка, Новоолександрівка, Шляхове, Качкарівка, Золота Балка, Львове та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в комунальне підприємство, освітній та медичний заклади, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення", - написав Прокудін.
"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136", - вказав Прокудін.
На Херсонщині через атаки рф є загиблий і 16 поранених09.10.24, 09:00 • 16138 переглядiв