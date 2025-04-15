Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.
У Бериславі авто поліції наїхало на міну, ймовірно, типу "пелюстка". Пошкоджено колесо, але поліцейські не постраждали. За добу на Херсонщині 1 людина загинула, 14 поранено через обстріли рф.
В Херсонській області російські військові атакували дроном 42-річного жителя Берислава. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА чоловік отримав несумісні з життям поранення.
Російські війська завдали ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, семеро - травмувались.
Внаслідок обстрілів РФ у Херсоні та передмісті поранено трьох людей. Пошкоджено 43 об'єкти, включаючи будинки та інфраструктуру. Поліцейський автомобіль наїхав на міну "пелюстка".
За добу російські війська атакували 20 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок обстрілів 6 людей отримали поранення.
Російські війська атакували з дрона Антонівку Херсонської області, поранивши 18-річного хлопця. Постраждалий отримав вибухову травму і поранення гомілки, самостійно звернувся до лікарні за допомогою.
Вранці у Бериславі на Херсонщині внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє місцевих жителів. За добу в області загинули 4 людини, 6 отримали поранення через ворожі обстріли.
Внаслідок російських атак на Херсонську область 12 жовтня поранено трьох людей. Ворог обстріляв кілька населених пунктів, пошкодивши критичну інфраструктуру, житлові будинки та стільникову вежу.
З 15 жовтня комендантська година в Херсонській області триватиме з 20:00 до 06:00. Це рішення пов'язане зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.
На Херсонщині окупанти обстріляли 14 населених пунктів, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атак пошкоджено будинки, транспорт та поранено трьох людей.
Окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, 10 отримали поранення. ППО збила один ворожий дрон.
Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області. Пошкоджено освітні та медичні заклади, бібліотеку, житлові будинки, техніку. Внаслідок атак 1 людина загинула, 16 поранено.
У Бериславі внаслідок атаки російського дрона поранено 63-річного місцевого жителя. Постраждалий отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги, його доставлено до лікарні.
Російські війська обстріляли низку населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ударів загинула одна людина, 15 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Окупанти завдали авіаудару по житловій забудові в Бериславській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджено близько 20 будинків, інформації про постраждалих немає.
Окупанти обстріляли 24 населені пункти Херсонської області, завдавши ракетних ударів по Бериславському району. Пошкоджено критичну інфраструктуру, освітні заклади та житлові квартали, поранено 17 людей.
Російські війська атакували Херсон та область, у тому числі дронами. Внаслідок ударів сьогодні постраждали щонайменше 6 осіб, які отримали вибухові травми та осколкові поранення. Постраждалим надається медична допомога.
Внаслідок артобстрілу Берислава на Херсонщині поранено 70-річного чоловіка та 60-річну жінку. За добу російські війська обстріляли 22 населених пункти області, 4 людини загинули, 10 поранено.
Внаслідок атак російських дронів на Херсонщині постраждали 6 цивільних. Потерпілі отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення в Бериславі, Станіславській громаді, Херсоні та Кіндійці.
У Бериславі від удару БпЛА загинув 60-річний чоловік, поранено 70-річну жінку. В Херсоні постраждала 66-річна жінка, у селі Станіслав - 40-річний чоловік від атаки дрона.
Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак 13 людей отримали поранення, пошкоджено 19 будинків, газогони та автомобілі.
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено адмінбудівлі, банк, житлові будинки, газогін та транспорт. Внаслідок атак 1 людина загинула, 7 отримали поранення.
У Дніпровському районі Херсона та Бериславі внаслідок атак російських дронів постраждали троє людей. Усі потерпілі отримали вибухові травми та поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано.
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення.
За добу окупанти атакували критичну інфраструктуру, освітні заклади та житлові будинки на Херсонщині. Внаслідок обстрілів постраждало 6 людей, у тому числі одна дитина.
58-річний чоловік отримав поранення від вибухівки, скинутої з російського дрона в Бериславі. Постраждалого госпіталізовано з множинними травмами, включаючи уламкові поранення та черепно-мозкову травму.
Окупанти обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та приватні автомобілі. Внаслідок атак загинула 1 людина, 5 поранено, серед них дитина.
Окупанти обстріляли населені пункти Херсонської області, пошкодивши інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок атак загинула 1 людина, 13 поранено, включаючи дитину. ППО збила 8 дронів "Шахед".
Армія рф обстріляла Берислав на Херсонщині. 45-річний чоловік отримав опіки тулуба, кінцівок та обличчя під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом. Потерпілого госпіталізовано.