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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24919 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152370 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132978 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133384 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195730 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77455 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164543 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116677 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф

Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.

Війна • 14 квітня, 10:59 • 6148 перегляди

На Херсонщині авто поліції підірвалося на міні: деталі інциденту

У Бериславі авто поліції наїхало на міну, ймовірно, типу "пелюстка". Пошкоджено колесо, але поліцейські не постраждали. За добу на Херсонщині 1 людина загинула, 14 поранено через обстріли рф.

Війна • 22 березня, 09:37 • 14047 перегляди

Нічна атака рф дроном забрала життя чоловіка на Херсонщині

В Херсонській області російські військові атакували дроном 42-річного жителя Берислава. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА чоловік отримав несумісні з життям поранення.

Війна • 10 лютого, 06:44 • 26751 перегляди

На Херсонщині росіяни вдарили по стільниковій вежі та енергоінфраструктурі, за добу двоє загиблих

Російські війська завдали ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, семеро - травмувались.

Війна • 24 жовтня, 06:01 • 22284 перегляди

У Херсоні та передмісті через атаки рф троє поранених, в області поліцейське авто наїхало на міну

Внаслідок обстрілів РФ у Херсоні та передмісті поранено трьох людей. Пошкоджено 43 об'єкти, включаючи будинки та інфраструктуру. Поліцейський автомобіль наїхав на міну "пелюстка".

Суспільство • 23 жовтня, 08:00 • 36797 перегляди

росіяни обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини за добу: 6 поранених

За добу російські війська атакували 20 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок обстрілів 6 людей отримали поранення.

Війна • 17 жовтня, 06:48 • 16172 перегляди

Армія рф атакувала з дрона передмістя Херсона: поранений 18-річний хлопець

Російські війська атакували з дрона Антонівку Херсонської області, поранивши 18-річного хлопця. Постраждалий отримав вибухову травму і поранення гомілки, самостійно звернувся до лікарні за допомогою.

Війна • 15 жовтня, 10:50 • 15378 перегляди

Армія рф вранці вдарила дронами по Бериславу на Херсонщині: є постраждалі

Вранці у Бериславі на Херсонщині внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє місцевих жителів. За добу в області загинули 4 людини, 6 отримали поранення через ворожі обстріли.

Війна • 15 жовтня, 06:10 • 16512 перегляди

На Херсонщині через російські обстріли поранені троє людей

Внаслідок російських атак на Херсонську область 12 жовтня поранено трьох людей. Ворог обстріляв кілька населених пунктів, пошкодивши критичну інфраструктуру, житлові будинки та стільникову вежу.

Суспільство • 13 жовтня, 06:01 • 50994 перегляди

На Херсонщині з 15 жовтня подовжать комендантську годину: скільки триватиме

З 15 жовтня комендантська година в Херсонській області триватиме з 20:00 до 06:00. Це рішення пов'язане зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.

Суспільство • 11 жовтня, 09:29 • 15824 перегляди

На Херсонщині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, за добу черед обстріли троє травмованих

На Херсонщині окупанти обстріляли 14 населених пунктів, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атак пошкоджено будинки, транспорт та поранено трьох людей.

Війна • 11 жовтня, 07:40 • 15246 перегляди

На Херсонщині знищили "шахед", через атаки рф 1 загиблий і 10 поранених

Окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, 10 отримали поранення. ППО збила один ворожий дрон.

Війна • 10 жовтня, 06:00 • 14382 перегляди

На Херсонщині через атаки рф є загиблий і 16 поранених

Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області. Пошкоджено освітні та медичні заклади, бібліотеку, житлові будинки, техніку. Внаслідок атак 1 людина загинула, 16 поранено.

Війна • 9 жовтня, 06:00 • 16222 перегляди

росіяни атакували Берислав: поранено 63-річного чоловіка

У Бериславі внаслідок атаки російського дрона поранено 63-річного місцевого жителя. Постраждалий отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги, його доставлено до лікарні.

Суспільство • 8 жовтня, 11:05 • 14706 перегляди

Внаслідок обстрілів Херсонщини загинула одна людина, ще 15 отримали поранення - ОВА

Російські війська обстріляли низку населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ударів загинула одна людина, 15 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Суспільство • 6 жовтня, 07:33 • 20730 перегляди

Херсонщину з самого ранку атакувала російська авіація: поцілили по житловій забудові

Окупанти завдали авіаудару по житловій забудові в Бериславській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджено близько 20 будинків, інформації про постраждалих немає.

Війна • 3 жовтня, 06:56 • 15449 перегляди

На Херсонщині через атаки рф 17 поранених, ворог поцілив у критичну інфрастуктуру

Окупанти обстріляли 24 населені пункти Херсонської області, завдавши ракетних ударів по Бериславському району. Пошкоджено критичну інфраструктуру, освітні заклади та житлові квартали, поранено 17 людей.

Війна • 1 жовтня, 05:55 • 15181 перегляди

У Херсоні з ранку вже 3 постраждалих через атаки рф дронами, в області ще 3 поранених

Російські війська атакували Херсон та область, у тому числі дронами. Внаслідок ударів сьогодні постраждали щонайменше 6 осіб, які отримали вибухові травми та осколкові поранення. Постраждалим надається медична допомога.

Війна • 30 вересня, 08:51 • 17755 перегляди

росіяни вкрили вогнем Берислав на Херсонщині: поранено двох літніх людей

Внаслідок артобстрілу Берислава на Херсонщині поранено 70-річного чоловіка та 60-річну жінку. За добу російські війська обстріляли 22 населених пункти області, 4 людини загинули, 10 поранено.

Суспільство • 29 вересня, 09:22 • 20707 перегляди

російські дрони атакували Херсонщину: ще 6 поранених цивільних

Внаслідок атак російських дронів на Херсонщині постраждали 6 цивільних. Потерпілі отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення в Бериславі, Станіславській громаді, Херсоні та Кіндійці.

Війна • 26 вересня, 14:01 • 16790 перегляди

Атаки рф на Херсонщині забрали життя ще однієї людини, ще троє поранені

У Бериславі від удару БпЛА загинув 60-річний чоловік, поранено 70-річну жінку. В Херсоні постраждала 66-річна жінка, у селі Станіслав - 40-річний чоловік від атаки дрона.

Війна • 24 вересня, 13:48 • 13626 перегляди

На Херсонщині війська рф поцілили в житлові квартали: 13 поранених

Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак 13 людей отримали поранення, пошкоджено 19 будинків, газогони та автомобілі.

Війна • 24 вересня, 07:17 • 20064 перегляди

На Херсонщині війська рф поцілили в банк, за добу є загиблий і 7 поранених

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено адмінбудівлі, банк, житлові будинки, газогін та транспорт. Внаслідок атак 1 людина загинула, 7 отримали поранення.

Війна • 23 вересня, 05:49 • 19616 перегляди

Атаки рф дронами на Херсонщині продовжуються: троє постраждалих у Бериславі та Херсоні

У Дніпровському районі Херсона та Бериславі внаслідок атак російських дронів постраждали троє людей. Усі потерпілі отримали вибухові травми та поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано.

Війна • 21 вересня, 10:43 • 17455 перегляди

На Херсонщині через атаки рф за добу є загиблий і 4 поранених

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення.

Війна • 18 вересня, 05:38 • 18400 перегляди

Ворог обстріляв Херсонщину: серед постраждалих є дитина

За добу окупанти атакували критичну інфраструктуру, освітні заклади та житлові будинки на Херсонщині. Внаслідок обстрілів постраждало 6 людей, у тому числі одна дитина.

Війна • 17 серпня, 07:24 • 27595 перегляди

Окупанти скинули вибухівку на цивільного у Бериславі: чоловіка госпіталізували

58-річний чоловік отримав поранення від вибухівки, скинутої з російського дрона в Бериславі. Постраждалого госпіталізовано з множинними травмами, включаючи уламкові поранення та черепно-мозкову травму.

Війна • 16 серпня, 19:04 • 43601 перегляди

На Херсонщині ворог поцілив в інфраструктуру та гуманітарний штаб, є загиблий та 5 поранених

Окупанти обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та приватні автомобілі. Внаслідок атак загинула 1 людина, 5 поранено, серед них дитина.

Війна • 16 серпня, 05:28 • 19802 перегляди

На Херсонщині вночі знищили 8 "шахедів", через атаки рф є загиблий і 13 поранених

Окупанти обстріляли населені пункти Херсонської області, пошкодивши інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок атак загинула 1 людина, 13 поранено, включаючи дитину. ППО збила 8 дронів "Шахед".

Війна • 15 серпня, 06:23 • 26568 перегляди

Херсонщина: окупанти вдарили по Бериславу, 45-річний чоловік отримав опіки

Армія рф обстріляла Берислав на Херсонщині. 45-річний чоловік отримав опіки тулуба, кінцівок та обличчя під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом. Потерпілого госпіталізовано.

Війна • 14 серпня, 12:43 • 19305 перегляди