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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

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росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф

Київ • УНН

 • 6842 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.

росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф

Лише з початку квітня російська армія застосувала проти України майже 2800 авіаційних бомб, понад 1400 ударних дронів, близько 60 ракет різних типів, включно з балістикою, і лише реальним тиском на росію можна це зупинити, заявив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Зараз у Сумах у медичних закладах лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей, і серед них дев’ять дітей. 11 людей – у важкому стані, зокрема три дитини. Робиться все, щоб допомогти максимально. Лише від учорашнього удару загинули 34 людини, а 119 поранені. На жаль, двоє дітей загинули, ще 15 поранені", - написав Зеленський.

"Ще сім людей поранені вночі в Одесі під час удару "шахедами". Били росіяни цієї ночі також по Слов’янську, Умані, Харкову, Бериславу та інших наших містах і селах. Пошкоджені об’єкти – усі цивільні: будинки, магазини, СТО", - вказав Президент.

Глава держави висловив вдячність "усім службам, кожному й кожній, хто залучений до порятунку людей і захисту життя".

Щодня й щоночі триває російський терор. Лише від початку квітня російська армія застосувала вже майже 2800 авіаційних бомб, понад 1400 ударних дронів, і більшість з них – "шахеди", а також близько 60 ракет різних типів, включно з балістикою. Тільки реальним тиском на росію можна це зупинити

- повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що "потрібні відчутні санкційні кроки щодо тих секторів, які фінансують російську вбивчу машину". "Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне – саме так справедливо", - зазначив він.

"Дякую всім у світі, хто це розуміє й допомагає нашому захисту", - вказав Зеленський.

Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах14.04.25, 12:31 • 2776 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Слов'янськ
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