росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.
Лише з початку квітня російська армія застосувала проти України майже 2800 авіаційних бомб, понад 1400 ударних дронів, близько 60 ракет різних типів, включно з балістикою, і лише реальним тиском на росію можна це зупинити, заявив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах у понеділок, пише УНН.
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"Зараз у Сумах у медичних закладах лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей, і серед них дев’ять дітей. 11 людей – у важкому стані, зокрема три дитини. Робиться все, щоб допомогти максимально. Лише від учорашнього удару загинули 34 людини, а 119 поранені. На жаль, двоє дітей загинули, ще 15 поранені", - написав Зеленський.
"Ще сім людей поранені вночі в Одесі під час удару "шахедами". Били росіяни цієї ночі також по Слов’янську, Умані, Харкову, Бериславу та інших наших містах і селах. Пошкоджені об’єкти – усі цивільні: будинки, магазини, СТО", - вказав Президент.
Глава держави висловив вдячність "усім службам, кожному й кожній, хто залучений до порятунку людей і захисту життя".
Щодня й щоночі триває російський терор. Лише від початку квітня російська армія застосувала вже майже 2800 авіаційних бомб, понад 1400 ударних дронів, і більшість з них – "шахеди", а також близько 60 ракет різних типів, включно з балістикою. Тільки реальним тиском на росію можна це зупинити
Президент наголосив, що "потрібні відчутні санкційні кроки щодо тих секторів, які фінансують російську вбивчу машину". "Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне – саме так справедливо", - зазначив він.
"Дякую всім у світі, хто це розуміє й допомагає нашому захисту", - вказав Зеленський.
Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах14.04.25, 12:31 • 2776 переглядiв