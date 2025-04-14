россия в апреле выпустила до 2800 авиабомб, 1400 дронов и около 60 ракет по Украине: Зеленский указал на необходимость давления на рф

Только с начала апреля российская армия применила против Украины почти 2800 авиационных бомб, более 1400 ударных дронов, около 60 ракет различных типов, включая баллистику, и только реальным давлением на россию можно это остановить, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сейчас в Сумах в медицинских учреждениях лечатся после вчерашнего российского удара баллистикой 38 человек, и среди них девять детей. 11 человек – в тяжелом состоянии, в том числе три ребенка. Делается все, чтобы помочь максимально. Только от вчерашнего удара погибли 34 человека, а 119 ранены. К сожалению, двое детей погибли, еще 15 ранены", - написал Зеленский.

"Еще семь человек ранены ночью в Одессе во время удара "шахедами". Били россияне этой ночью также по Славянску, Умани, Харькову, Бериславу и другим нашим городам и селам. Повреждены объекты – все гражданские: дома, магазины, СТО", - указал Президент.

Глава государства выразил благодарность "всем службам, каждому и каждой, кто привлечен к спасению людей и защите жизни".

Каждый день и каждую ночь продолжается российский террор. Только с начала апреля российская армия применила уже почти 2800 авиационных бомб, более 1400 ударных дронов, и большинство из них – "шахеды", а также около 60 ракет различных типов, включая баллистику. Только реальным давлением на россию можно это остановить - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "нужны ощутимые санкционные шаги в отношении тех секторов, которые финансируют российскую убийственную машину". "Тот, кто принес войну, должен остановиться и ответить за содеянное – именно так справедливо", - отметил он.

"Спасибо всем в мире, кто это понимает и помогает нашей защите", - указал Зеленский.

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