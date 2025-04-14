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Сибига призвал ЕС усилить ПВО Украины и давить на рф после удара по Сумам

Киев • УНН

 • 2690 просмотра

На Совете министров ЕС Сибига призвал усилить украинскую ПВО, предоставить дополнительные комплексы и ракеты. Он также подчеркнул необходимость усилить давление на россию.

Сибига призвал ЕС усилить ПВО Украины и давить на рф после удара по Сумам

Глава МИД во время выступления на Совете министров иностранных дел ЕС рассказал о российском ударе по Сумам, обратился за помощью для пострадавших городов и отметил первоочередные военные потребности Украины. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Андрей Сибига провел онлайн-выступление на Совете ЕС, во время которого подробно сообщил о российском ударе баллистическими ракетами по Сумам.

Вербное воскресенье и начало пасхальной недели должны были быть временем для мира, но Путин превратил их во время террора. ... Удар по Сумам был не просто ударом по украинскому городу. Это атака на наши общие принципы, на ценности современной Европы

- заявил Сибига.

Министр призвал европейские правительства и муниципалитеты помочь Сумам и Кривому Рогу. Глава МИД выразил благодарность европейским коллегам, которые выразили солидарность с Украиной после удара по Сумам.

Глава украинской дипломатии также призвал усилить военную помощь для Украины, во время своего выступления он перечислил, что именно нужно.

Прежде всего укреплением возможностей противовоздушной помощи: предоставить дополнительные комплексы, пусковые, ракеты и запчасти.

- говорилось в выступлении министра.

Также акцентировал на военных потребностях: боеприпасах, дальнобойных ракетах, бронированных машинах и инженерном оборудовании, авиации, дронах.

Министр уделил отдельное внимание повышению санкционного давления на россию.

Несмотря на все вызовы ЕС продолжает повышать давление на рф, надеется глава МИД. Впрочем Сибига призвал к дополнительным сильным шагам в этом направлении.

Напомним

УНН передавал, что министр иностранных дел Андрей Сибига обещал, что МИД предоставит партнерам Украины и международным институтам подробную информацию об очередном военном преступлении в Сумах.

МИД Литвы вызвал российского посла из-за удара по Сумам14.04.25, 12:13 • 3336 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Андрей Сибига
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