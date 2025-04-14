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МИД Литвы вызвал российского посла из-за удара по Сумам

Киев • УНН

 • 3388 просмотра

МИД Литвы вызвал представителя посольства россии в Вильнюсе из-за атаки на Сумы. Инициаторы должны ответить за теракт, ответственность несут все, кто работает на кремль.

МИД Литвы вызвал российского посла из-за удара по Сумам

Литва вызвала представителя посольства рф в Вильнюсе после удара по Сумам, в результате чего погибли не менее 34 человек. Об этом литовское МИД сообщило в соцсети Х, пишет УНН.

После террористической атаки россии на Сумы, мы вызвали представителя посольства россии в Вильнюсе. Инициаторы этих атак не должны избежать правосудия. А ответственность за такие действия несут все, кто работает на режим кремля, включая дипломатов

- сообщило МИД в воскресенье в социальной сети X.

Напомним

В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Сумам. По состоянию на 13 апреля погибло 34 человека, в том числе 2 ребенка. Были ранены, по данным ГСЧС, 119 человек, среди которых не менее 15 детей.

На атаку отреагировал президент США Дональд Трамп. Он назвал ее "ужасной вещью" и заявил, что этого не произошло бы, если бы он был президентом США.

Главы украинских церквей и религиозных организаций осудили террористические атаки россии на Украину во время Пасхальных праздников и Песаха. Они призвали мир усилить помощь Украине.

В понедельник зарубежные дипломатические учреждения Украины приспустили государственные флаги в знак траура по жертвам варварского ракетного удара по Сумам, который совершили российские захватчики.

Этот символический жест является частью чествования памяти погибших и выражения солидарности со всеми, кого коснулась трагедия.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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