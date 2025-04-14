Для держави, яка називає себе "Святою Руссю", немає нічого святого - Всеукраїнська рада церков

Для держави, яка називає себе "Святою Руссю", немає нічого святого. Про це йдеться у заяві Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з приводу терористичних атак росії проти України під час Пасхальних свят, повідомляє УНН.

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Зазначається, що незважаючи на святковий період, повʼязаний зі святкуванням єврейського Песаху та християнського Великодня, російська держава і тепер кожного дня і ночі тероризує дроновими й ракетними атаками та бомбардуваннями українські міста і села.

Через ці справи бачимо, що для держави, яка декларує себе "Святою Руссю", насправді немає нічого святого. Відсутня елементарна повага до цінності людського життя, не кажучи вже про пошану до святкових днів християнства та юдаїзму - підкреслюють автори заяви.

Вони вказують, що цьогорічний Великдень в один день відзначають всі християни: православні, католики і протестанти. Крім того, цей рік також є особливим для всіх християн з огляду на святкування 1700-річчя Нікейського Собору.

Рішуче засуджуємо терористичні атаки російської федерації на українські міста і села та закликаємо провідні держави світу вжити всіх заходів щодо припинення російської військової агресії проти України та посилення спроможності України захищати себе, захищати життя - зазначається у заяві глав українських церков і релігійних організацій.

Її автори також закликали "всіх людей доброї волі" до молитов про "перемогу правди і справедливий мир для України".

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.

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