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Для государства, которое называет себя "Святой Русью", нет ничего святого - Всеукраинский совет церквей

Киев • УНН

 • 7230 просмотра

Главы украинских церквей и религиозных организаций осудили террористические атаки россии на Украину во время Пасхальных праздников и Песаха. Они призвали мир усилить помощь Украине.

Для государства, которое называет себя "Святой Русью", нет ничего святого - Всеукраинский совет церквей

Для государства, которое называет себя "Святой Русью", нет ничего святого. Об этом говорится в заявлении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций по поводу террористических атак россии против Украины во время Пасхальных праздников, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что несмотря на праздничный период, связанный с празднованием еврейского Песаха и христианской Пасхи, российское государство и теперь каждый день и ночь терроризирует дроновыми и ракетными атаками и бомбардировками украинские города и села.

Через эти дела видим, что для государства, которое декларирует себя "Святой Русью", на самом деле нет ничего святого. Отсутствует элементарное уважение к ценности человеческой жизни, не говоря уже об уважении к праздничным дням христианства и иудаизма

- подчеркивают авторы заявления.

Они указывают, что в этом году Пасху в один день отмечают все христиане: православные, католики и протестанты. Кроме того, этот год также является особенным для всех христиан ввиду празднования 1700-летия Никейского Собора.

Решительно осуждаем террористические атаки российской федерации на украинские города и села и призываем ведущие государства мира принять все меры по прекращению российской военной агрессии против Украины и усилению способности Украины защищать себя, защищать жизнь

- отмечается в заявлении глав украинских церквей и религиозных организаций.

Ее авторы также призвали "всех людей доброй воли" к молитвам о "победе правды и справедливом мире для Украины".

Напомним

В результате российской ракетной атаки по центру Сум погибло 34 человека, в том числе 2 ребенка. Ранены 117 человек, среди которых 15 детей, продолжаются спасательные работы.

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