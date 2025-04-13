Папа Франциск удивил верующих неожиданным появлением на площади Святого Петра
Киев • УНН
Папа Франциск, несмотря на болезнь, неожиданно посетил площадь Святого Петра после мессы Вербного воскресенья. Он поприветствовал верующих, угощал детей сладостями и выглядел бодрым.
Папа Франциск совершил неожиданный публичный визит на площадь Святого Петра в Ватикане после завершения мессы в честь Вербного воскресенья, несмотря на то, что его участие не анонсировалось.
Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
Несмотря на то, что его участие в богослужении официально не анонсировалось, 88-летний понтифик, который еще выздоравливает после тяжелой болезни, проехался по площади в инвалидной коляске, приветствуя более 20 тысяч верующих.
Франциск прибыл в сопровождении личного медбрата Массимилиано Страппетти и одного из секретарей, присоединившись к верующим после завершения богослужения, которое возглавил кардинал Леонардо Сандри. Святейший Отец не использовал кислородную маску и выглядел бодрым — он останавливался, чтобы поприветствовать детей и монахинь, угощал малышей сладостями.
Завершив осмотр площади, Папа Бергольо вернулся в свои покои в Санта-Марте.
Когда мы видим множество мужчин и женщин, которых ненависть и насилие бросают на дорогу к Голгофе, давайте вспомним, что Бог превращает эту дорогу в место искупления, потому что он прошел по ней, отдав свою жизнь за нас.
Этот пост вошел в проповедь на мессе Вербного воскресенья, которую кардинал Леонардо Сандри прочитал на площади, заполненной верующими.
Сколько киренейцев несут крест Христа! Узнаем ли мы их? Видим ли мы Господа на их лицах, раздираемых войной и нищетой Перед лицом ужасной несправедливости зла несение креста Христа никогда не бывает бесполезным; на самом деле, это самый конкретный способ поделиться его спасительной любовью
Напомним
6 апреля Папа Римский впервые после пребывания в больнице предстал перед радостной толпой в Ватикане.