Папа Франциск удивил верующих неожиданным появлением на площади Святого Петра

Папа Франциск совершил неожиданный публичный визит на площадь Святого Петра в Ватикане после завершения мессы в честь Вербного воскресенья, несмотря на то, что его участие не анонсировалось.

Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Несмотря на то, что его участие в богослужении официально не анонсировалось, 88-летний понтифик, который еще выздоравливает после тяжелой болезни, проехался по площади в инвалидной коляске, приветствуя более 20 тысяч верующих.

Франциск прибыл в сопровождении личного медбрата Массимилиано Страппетти и одного из секретарей, присоединившись к верующим после завершения богослужения, которое возглавил кардинал Леонардо Сандри. Святейший Отец не использовал кислородную маску и выглядел бодрым — он останавливался, чтобы поприветствовать детей и монахинь, угощал малышей сладостями.

Завершив осмотр площади, Папа Бергольо вернулся в свои покои в Санта-Марте.

Когда мы видим множество мужчин и женщин, которых ненависть и насилие бросают на дорогу к Голгофе, давайте вспомним, что Бог превращает эту дорогу в место искупления, потому что он прошел по ней, отдав свою жизнь за нас.

