Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

Папа Франциск здійснив несподіваний публічний візит на площу Святого Петра у Ватикані після завершення меси на честь Вербної неділі, попри те, що його участь не анонсувалася.

Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Попри те, що його участь у богослужінні офіційно не анонсувалася, 88-річний понтифік, який ще одужує після важкої хвороби, проїхався площею в інвалідному візку, вітаючи понад 20 тисяч вірян.

Франциск прибув у супроводі особистого медбрата Массіміліано Страппетті та одного з секретарів, доєднавшись до вірян після завершення богослужіння, яке очолив кардинал Леонардо Сандрі. Святіший Отець не використовував кисневу маску та виглядав бадьорим — він зупинявся, щоб привітати дітей і черниць, пригощав малечу солодощами.

Завершивши огляд площі, Папа Бергольо повернувся до своїх покоїв у Санта-Марті.

Коли ми бачимо безліч чоловіків і жінок, яких ненависть і насильство кидають на дорогу до Голгофи, давайте згадаємо, що Бог перетворює цю дорогу на місце відкуплення, тому що він пройшов по ній, віддавши своє життя за нас.

