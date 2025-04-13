Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра
Київ • УНН
Папа Франциск, попри хворобу, несподівано відвідав площу Святого Петра після меси Вербної неділі. Він привітав вірян, пригощав дітей солодощами та виглядав бадьорим.
Папа Франциск здійснив несподіваний публічний візит на площу Святого Петра у Ватикані після завершення меси на честь Вербної неділі, попри те, що його участь не анонсувалася.
Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
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Попри те, що його участь у богослужінні офіційно не анонсувалася, 88-річний понтифік, який ще одужує після важкої хвороби, проїхався площею в інвалідному візку, вітаючи понад 20 тисяч вірян.
Франциск прибув у супроводі особистого медбрата Массіміліано Страппетті та одного з секретарів, доєднавшись до вірян після завершення богослужіння, яке очолив кардинал Леонардо Сандрі. Святіший Отець не використовував кисневу маску та виглядав бадьорим — він зупинявся, щоб привітати дітей і черниць, пригощав малечу солодощами.
Завершивши огляд площі, Папа Бергольо повернувся до своїх покоїв у Санта-Марті.
Коли ми бачимо безліч чоловіків і жінок, яких ненависть і насильство кидають на дорогу до Голгофи, давайте згадаємо, що Бог перетворює цю дорогу на місце відкуплення, тому що він пройшов по ній, віддавши своє життя за нас.
Цей допис війшов до проповіді на месі Вербної неділі, яку кардинал Леонардо Сандрі прочитав на площі, заповненій віруючими.
Скільки киренейців несуть хрест Христа! Чи впізнаємо ми їх? Чи бачимо ми Господа на їхніх обличчях, роздираних війною і злиднями Перед обличчям жахливої несправедливості зла несення хреста Христа ніколи не буває марним; насправді, це найконкретніший спосіб поділитися його спасительною любов'ю
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