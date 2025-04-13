Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 10699 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 36986 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 25540 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 30457 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 39183 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 75405 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 69555 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34706 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60052 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108137 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 55060 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 66645 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 34199 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 16550 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 10748 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 37026 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 67422 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 75436 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 69584 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 173556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 34767 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 23842 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 25272 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 26992 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 29506 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

Київ • УНН

 • 7079 перегляди

Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по центру Сум також збільшилась. За останню годину ДСНС України повідомили, що ідеться про 117 людей, що були поранені внаслідок російської атаки балістикою по центру міста. Серед поранених - 15 дітей.

Передає УНН із посиланням на допис Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Деталі

Суми: станом на 18:00 загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих.

- повідомляють у ДСНС.

У ДСНС повідомляли, що на місце терористичного акту було залучено техніку для проведення висотних робіт. Зокрема у пошкодженій будівлі здійснюється демонтаж аварійних конструкцій. Працюють кінологічні розрахунки. Рятувальники обстежують частково завалені приміщення.

Рятувальники опублікували відео робіт. Зазначається, що серед руїн залишився неушкоджений прапор України.

В Сумах російська атака забрала життя невинних людей… але серед руїн залишився неушкоджений прапор України. Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми — незламні. Ми переможемо!

Нагадаємо

13 квітня вранці місто Суми постраждало від російської ракетної атаки. Загинули десятки людей, серед яких діти.

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про навмисний обстріл цивільних у Сумах у Вербну неділю.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Кіт Келлогг
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Суми
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09