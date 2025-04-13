Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по центру Сум також збільшилась. За останню годину ДСНС України повідомили, що ідеться про 117 людей, що були поранені внаслідок російської атаки балістикою по центру міста. Серед поранених - 15 дітей.



Передає УНН із посиланням на допис Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Суми: станом на 18:00 загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих.

У ДСНС повідомляли, що на місце терористичного акту було залучено техніку для проведення висотних робіт. Зокрема у пошкодженій будівлі здійснюється демонтаж аварійних конструкцій. Працюють кінологічні розрахунки. Рятувальники обстежують частково завалені приміщення.

Рятувальники опублікували відео робіт. Зазначається, що серед руїн залишився неушкоджений прапор України.

В Сумах російська атака забрала життя невинних людей… але серед руїн залишився неушкоджений прапор України. Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми — незламні. Ми переможемо!