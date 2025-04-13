Ракетный удар оккупантов по Сумам: количество погибших возросло до 34 человек

Количество раненых в результате ракетного удара по центру Сум также увеличилось. За последний час ГСЧС Украины сообщили, что речь идет о 117 людях, которые были ранены в результате российской атаки баллистикой по центру города. Среди раненых - 15 детей.



Передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сумы: по состоянию на 18:00 погибло 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших.