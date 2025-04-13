Ракетный удар оккупантов по Сумам: количество погибших возросло до 34 человек
Киев • УНН
В результате российской ракетной атаки по центру Сум погибли 34 человека, в том числе 2 ребенка. Ранены 117 человек, среди которых 15 детей, продолжаются спасательные работы.
Количество раненых в результате ракетного удара по центру Сум также увеличилось. За последний час ГСЧС Украины сообщили, что речь идет о 117 людях, которые были ранены в результате российской атаки баллистикой по центру города. Среди раненых - 15 детей.
Передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Детали
Сумы: по состоянию на 18:00 погибло 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших.
В ГСЧС сообщали, что на место террористического акта была привлечена техника для проведения высотных работ. В частности, в поврежденном здании осуществляется демонтаж аварийных конструкций. Работают кинологические расчеты. Спасатели обследуют частично заваленные помещения.
Спасатели опубликовали видео работ. Отмечается, что среди руин остался невредимым флаг Украины.
В Сумах российская атака унесла жизни невинных людей… но среди руин остался невредимым флаг Украины. Это знак. Это символ. Мы стоим. И выстоим. Мы — несокрушимые. Мы победим!
Напомним
13 апреля утром город Сумы пострадал от российской ракетной атаки. Погибли десятки людей, среди которых дети.
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