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Ракетный удар оккупантов по Сумам: количество погибших возросло до 34 человек

Киев • УНН

 • 7000 просмотра

В результате российской ракетной атаки по центру Сум погибли 34 человека, в том числе 2 ребенка. Ранены 117 человек, среди которых 15 детей, продолжаются спасательные работы.

Ракетный удар оккупантов по Сумам: количество погибших возросло до 34 человек

Количество раненых в результате ракетного удара по центру Сум также увеличилось. За последний час ГСЧС Украины сообщили, что речь идет о 117 людях, которые были ранены в результате российской атаки баллистикой по центру города. Среди раненых - 15 детей.

Передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Сумы: по состоянию на 18:00 погибло 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших.

- сообщают в ГСЧС.

В ГСЧС сообщали, что на место террористического акта была привлечена техника для проведения высотных работ. В частности, в поврежденном здании осуществляется демонтаж аварийных конструкций. Работают кинологические расчеты. Спасатели обследуют частично заваленные помещения.

Спасатели опубликовали видео работ. Отмечается, что среди руин остался невредимым флаг Украины.

В Сумах российская атака унесла жизни невинных людей… но среди руин остался невредимым флаг Украины. Это знак. Это символ. Мы стоим. И выстоим. Мы — несокрушимые. Мы победим!

Напомним

13 апреля утром город Сумы пострадал от российской ракетной атаки. Погибли десятки людей, среди которых дети.

Спецпредставитель США Кит Келлог осудил российский удар по Сумам.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о преднамеренном обстреле гражданских в Сумах в Вербное воскресенье.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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