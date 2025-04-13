Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах
Київ • УНН
Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.
У контексі російського терористичного удару по Сумах, спецпредставник президента США наголосив, що організація подібного "перетинє будь-яку межу". Кіт Келлог підкреслив своє розуміння, - він як екс-військовий начальник розуміє, що таке "цілеспрямовані удари".
Передає УНН із посиланням на сторінку Кіта Келлог у мережі Х.
Деталі
Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог зробив заяву щодо російської атаки по Сумах, внаслідок якої загинули 32 людини, постраждали 99.
Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-яку межу пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і це неправильно. Саме тому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні
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