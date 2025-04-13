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Financial Times

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The Guardian

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Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

Київ • УНН

 • 9344 перегляди

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

У контексі російського терористичного удару по Сумах, спецпредставник президента США наголосив, що організація подібного "перетинє будь-яку межу". Кіт Келлог підкреслив своє розуміння, - він як екс-військовий начальник розуміє, що таке "цілеспрямовані удари".

Передає УНН із посиланням на сторінку Кіта Келлог у мережі Х.

Деталі

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог зробив заяву щодо російської атаки по Сумах, внаслідок якої загинули 32 людини, постраждали 99.

Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-яку межу пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і це неправильно. Саме тому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні

- повідомив Кіт Келлог

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”13.04.25, 16:53 • 7975 переглядiв

Нагадаємо

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах, за оновленими даними ДСНС загинули 32 людини, серед них 2 дитини.

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян по Сумах зросла до 99 людей, серед яких 11 дітей.

росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.

Атака у християнське свято є абсолютним злом, написав керівник МЗС України Андрій Сибіга.

Шмигаль підкреслив, що наразі важливо в Україні посилення ППО, зброї захисникам, а також більше санкцій проти росії, - терористи нестимуть відповідальність.

Володимир Зеленський відреагував на російський терористичний удар по Сумах балістикою у Вербну неділю.

Дуже важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження.

- наголосив Зеленський.

Посол США Брінк у своїй заяві щодо ракетного удару по Сумах згадала росію13.04.25, 17:28 • 5161 перегляд

Ігор Тележніков

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