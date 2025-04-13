Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

У контексі російського терористичного удару по Сумах, спецпредставник президента США наголосив, що організація подібного "перетинє будь-яку межу". Кіт Келлог підкреслив своє розуміння, - він як екс-військовий начальник розуміє, що таке "цілеспрямовані удари".

Передає УНН із посиланням на сторінку Кіта Келлог у мережі Х.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог зробив заяву щодо російської атаки по Сумах, внаслідок якої загинули 32 людини, постраждали 99.

Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-яку межу пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і це неправильно. Саме тому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах, за оновленими даними ДСНС загинули 32 людини, серед них 2 дитини.

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян по Сумах зросла до 99 людей, серед яких 11 дітей.

росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.

Атака у християнське свято є абсолютним злом, написав керівник МЗС України Андрій Сибіга.

Шмигаль підкреслив, що наразі важливо в Україні посилення ППО, зброї захисникам, а також більше санкцій проти росії, - терористи нестимуть відповідальність.

Володимир Зеленський відреагував на російський терористичний удар по Сумах балістикою у Вербну неділю.

Дуже важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження.